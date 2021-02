Spisovatelka a lektorka Dana Sofie Šlancarová žijící v Českých Budějovicích nyní přichází s novou knihou. Po „Návodu na ženy“, pokračuje v tématu ženské cykličnosti. V nové knize „Malá velká cyklická dívka Sára“ se na své životní téma dívá z pohledu třináctileté dívky, která se s menstruací teprve seznamuje. O moudrosti a porozumění sobě i svému tělu přišla vyprávět spisovatelka do kavárny Lanna.

Dříve, než si budeme povídat o nové knize, připomeňte, prosím, co to je cykličnost a jak se na ní díváte právě vy?

Dana Sofie Šlancarová: Ženská cykličnost souvisí s menstruačním cyklem, o kterém si většina lidí myslí, že je spojen pouze s menstruací. Naše ženské hormony se však proměňují tak, že se během měsíce projeví celkem čtyři různé fáze, během nichž máme nejen různé schopnosti, ale i přístup ke světu, lidem a práci. Žena, která s tím umí pracovat, může žít spokojeněji.

Jaké jsou ty čtyři fáze a čím se vyznačují?

Je to podobné jako jaro, léto, podzim a zima. Jaro je fáze dynamická, která přichází po menstruaci. Máme spoustu energie, chce se nám do světa. Chceme pracovat, hýbat se, jsme netrpělivé. I autem jezdíme rychle a v sexu preferujeme rychlovky.

Pak přichází fáze ovulační. V té jsme většinou psychicky velmi v pohodě. Jsme hodně komunikativní, chceme být ve vnějším světě, chceme se bavit. Jsme ale víc pasivní: jako léto, když je horko a nic se nám nechce. Silnou stránkou je empatie a péče o druhé.

S podzimem se pojí premenstruační fáze. Ta je mnohými obávaná, nicméně má i svá velká pozitiva: jsme velmi kreativní, máme skvělé nápady, dokončujeme. Pokud neodpočíváme a bereme si toho na sebe hodně, jsme pak unavené a můžeme být protivné i na své okolí. Energii a dobrou náladu nám dodá třeba pobyt v přírodě.

Menstruační fáze je jako zima. Nebo jako noc. V noci spíme, a když se v noci nevyspíme, jsme ráno unavené. No a když neodpočíváme v menstruační fázi, vyčerpání pak trvá celý další měsíc. Menstruace by měla být odpočinková. Je dobré plánovat méně schůzek, děti dávat častěji manželovi, nechodit tolik nakupovat. My ženy nefungujeme lineárně. Fungujeme cyklicky, a čím víc se tím řídíme, tím líp se cítíme.

Nyní máte v ruce knihu, která se zabývá cykličností dívek. Jaký je v tom rozdíl oproti cykličnosti dospělé ženy?

Kniha vznikla na základě mých kurzů pro cyklické mámy a dcery. Potřebovala jsem pro ně současný příběh, který bude zodpovídat otázky moderních dívek a jejich maminek, a tak vznikla Sára. Kniha je příběhová, je to takový dialog dcery s maminkou o všech zásadních otázkách, které si dospívající dívka může klást: Co se to se mnou teď děje? Proč a jak se mění moje tělo? Proč jsem najednou náladová? Jak bude vypadat moje první menstruace? Co je to ta antikoncepce? Co si mám myslet o hormonálních pilulkách? Čím se od sebe liší čtyři cyklické fáze? Jaká v nich jsem a jak je můžu využít, třeba ve škole? Chci také dodat, že důležitou roli v tomto příběhu hraje i Sářin táta.

Jak to, že cykličnost začíná před první menstruací?

Cyklické jsme už před první menstruací, říká se, že dívka může otěhotnět i rok před menstruací, protože ovulace už tam probíhá. Maminky dívek měly často při prvních menstruacích strach, že to znamená, že jsou nemocné. Častý je i strach, že proteče vložka a budou mít špinavé kalhoty. Kniha je primárně určená pro náctileté dívky a jejich maminky, které si ji často čtou spolu a užívají si skvělý ženský čas spolu. Já proto tvrdím, že Sára je léčivá i pro nás, maminky. Důležitou roli v knize hraje tatínek. Když Sára dostává první menstruaci, nesmí tam chybět táta, který ji uzná jako ženu. To naši tátové většinou nedělali, a my jsme pak hledali tento druh uznání u svých partnerů, kde jsme ho ale hledat neměly… Přiznám se, že by se mi líbilo, kdyby tato knížka byla povinnou četbou místo Babičky, protože ta dnešním dívkám zrovna nepomůže zorientovat se v jejich životě a v ženském fungování…