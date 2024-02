I letos budou pracovníci Finanční správy ČR vyjíždět do vybraných obcí, aby prostřednictvím kontaktních míst usnadnili vyplnění a podání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V kraji budou úřadovat ve všech městech, kde byla loni k 1. červenci zrušena územní pracoviště finančních úřadů, ale i ve vybraných obcích, kde byly organizovány výjezdy v minulých letech. Podívejte se v tabulce na konci článku.

Tiskopisy daňových přiznání k ručnímu vyplnění lze získat na výjezdech v obcích a na územních pracovištích finančního úřadu, ale jsou k vytištění také na webových stránkách finanční správy v záložce Daňové tiskopisy. I osobám, které dávají přednost osobnímu doručení daňového přiznání v papírové podobě, doporučuje finanční úřad vyplnění elektronického formuláře na portálu MOJE daně. Vyplnění v elektronickém formuláři zabere méně času a přiznání je možné nejen elektronicky odeslat, ale také zobrazit a vytisknout.

Finanční úřad pro Jihočeský kraj od pondělí 25. března do úterý 2. dubna rozšiřuje úřední hodiny podatelen na všech svých pracovištích, a to ve všech pracovních dnech od 8 do 17 h.

Osobní kontakt s úředníky při podávání přiznání není nutný. Přiznání lze vyplnit i podat elektronicky prostřednictvím elektronických formulářů v aplikaci MOJE daně. V případě, že se občan rozhodne pro elektronickou formu podání (OSVČ s datovou schránkou má tuto formu povinnou), končí jeho zákonná lhůta pro podání přiznání o měsíc později, až 2. května 2024.

Podat přiznání lze i online.Zdroj: FÚ

S využitím služeb daňového poradce nebo advokáta lze podat přiznání do 1. července 2024. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Podrobnější informace k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 a k problematice podávaných daňových přiznání jsou uveřejněny na webových stránkách finanční správy včetně odpovědí na nejčastější dotazy.

Daňovou povinnost na dani z příjmů fyzických osob lze uhradit v hotovosti na pokladně Územního pracoviště v Českých Budějovicích, převodem na účet 721-77627231/0710 nebo poštovní poukázkou.

Zdroj: Jana Králová, FÚ České Budějovice

Kde vám pomůžou

Hluboká nad Vltavou 7. března od 11 do 15.30 h - MěÚ - zasedací místnost

Lišov 5. března od 11 do 15.30 h - MěÚ - zasedací místnost

Zliv 7. března od 11 do 15.30 h - MěÚ

Nové Hrady 28. února od 12 do 15 h - zasedací místnost v průjezdu radnice městského úřadu

Trhové Sviny - zasedací místnost naproti podatelně městského úřadu - 5. března od 8 do 16 h, 12. března od 8 do 16 h, 19. března od 8 do 16 h, 25. března od 8 do 16 h, 26. března od 8 do 16 h

Týn nad Vltavou - budova bývalého finančního úřadu, Nádražní 235 - 7. března od 8 do 16 h, 14. března od 8 do 16 h, 21. března od 8 do 16 h, 27. března od 8 do 16 h, 28. března od 8 do 16 h