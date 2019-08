Vždycky něco nakoupím a doplním své kabelky,“ poznamenala při návštěvě Milena Příhodová. Kabelky či knihy nebo bižuterii přijímáme do konce srpna.

Plnou šperkovnici i kufr kabelek darovala do Kabelkového veletrhu Deníku dvacetiletá Markéta Novotná z Vrábče. Těmi spolu s ní přispěla také její maminka Pavla Novotná. „Vybraly jsme to, co už nevyužijeme a leží to doma,“ vysvětluje dcera a dodává: „Někdo jiný to ale naopak využije dál.“ Obě jsou pravidelnými dárkyněmi do Kabelkového veletrhu Deníku. „Nosíme často,“ říká Markéta Novotná.