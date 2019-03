Mimo jiné má akce dát odpověď na otázky: Mohou občané měnit českou politiku i jindy, než jen u voleb? A jak vypadá lobbing za lepší protikorupční zákony v podání obyčejných lidí?

Debata má název Občanský lobbing versus politika: nepřátelé, nebo spojenci? Setkání se koná 19. března od 19:30 v Českých Budějovicích v kulturním klubu Horká vana.

Hosty večera budou podle tiskové mluvčí Rekonstrukce státu Terezy Krištofové občané, kteří se stali občanskými lobbisty a ve svém volném čase oslovují politiky, aby podpořili lepší protikorupční zákony. Pozvání však přijali také politici samotní. Svoje zkušenosti s občanským lobbingem představí poslanec Ondřej Veselý (ČSSD), poslankyně Radka Maxová (ANO), kandidátka do Evropského parlamentu Jana Koláříková (Piráti), zastupitel Českých Budějovic Martin Pikous (HOPB) a občanský lobbista a právník Lukáš Kraus (Frank Bold).

Jak můžeme nastavit zákony, aby se předcházelo korupci a klientelismu? Proč by měl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) kontrolovat i krajské a městské firmy? Jak nám pomáhá, že stát zveřejňuje své smlouvy ve veřejném registru na internetu? Co můžeme dělat pro lepší ochranu demokratických principů? A co zmůže člověk, který se rozhodne oslovit poslance ze svého volebního obvodu s konkrétním problémem? O tom všem se bude mluvit na této protikorupční besedě. Vstup je volný.