V konkurenci soutěže, kterou vypsal na desetileté období Jihočeský kraj, neobstály hned čtyři společnosti, které Jihočechy vozily v minulých letech: na Táborsku Comett plus, na Jindřichohradecku ČSAD J. Hradec, na Strakonicku ČSAD STTRANS a v Dačicích Štefl Tour.

Sítě svých linek a dopravních oblastí naopak rozšiřují ČSAD Autobusy České Budějovice. Zatímco doposud zajišťovaly spoje v regionech Český Krumlov, Písek a Prachatice, nyní nově začnou jejich autobusy vozit cestující také na Strakonicku a Jindřichohradecku.

Na tuto skutečnost se musel dopravce důkladně připravit nejenom rozšířením vozového parku, ale také personálně. „Museli jsme pořídit nové vozy,“ přitakal ředitel osobní dopravy Tomáš Procházka. „A nabrat nové zaměstnance, abychom linky vykryli. Ohledně zaměstnanců to nebylo jednoduché, řidiči na trhu práce skutečně chybí. Nabrali jsme jich tolik, aby všechny vozy vyjely.“ Co se týká autobusů, těch nebylo zapotřebí také zrovna málo. „Kvůli podmínkám, které platí od neděle, jsme museli pořídit přes sto nových autobusů,“ upřesnil Tomáš Procházka.

Velká změna čeká na cestující na Jindřichohradecku, Táborsku a Strakonicku. Na cesty tu vyrazí noví dopravci, kteří vyhráli veřejnou soutěž Jihočeského kraje. Ten jako první nesoutěžil v zakázce na přepravu jen nabídkovou cenu za kilometry, ale i nejlepší dopravní řešení.

Nostalgie v Jindřichově Hradci

S provozem v Jindřichově Hradci končí v sobotu 11. června autobusový dopravce ČSAD Jindřichův Hradec a v Dačicích Štefl Tour. Na Jindřichohradecku bude nově veřejnou linkovou dopravu od neděle zajišťovat společnost ČSAD Autobusy České Budějovice. „V Jindřichově Hradci naproti Madetě v areálu stavební firmy jsme si zrekonstruovali velké dílny, udělali si tam myčku i poměrně velké zázemí. Personálně bychom to měli zvládnout snad dobře, zatím nám nikdo nechybí,“ poznamenal ředitel nového dopravce Vladimír Homola. Autobusy budou poskytovat cestujícím standardní komfort v podobě klimatizace nebo USB nabíjení na sedadlech. Společnost vzhledem k rozsahu nové zakázky musela rozšířit vozový park. „Naše firma se v podstatě zdvojnásobila, celková investice včetně oprav dílen a rekonstrukcí byla vyšší než 800 milionů korun,“ doplnil šéf firmy.

Pro končícího dopravce ČSAD Jindřichův Hradec jde spíše o nostalgii a konec jedné velké éry. „Řada řidičů se u nás vyučila a vypracovala, takže ani pro ně to není jednoduché. Samozřejmě jsme zároveň přišli o velkou a tradiční zakázku, takže to určitě nevnímáme pozitivně. Na druhou stranu se nám podařilo vysoutěžit jiné zakázky v sousedním kraji Vysočina,“ uvedl ředitel společnosti ČSAD Jindřichův Hradec Milan Dygrýn. Sídlo společnosti se nemění. „Dál budeme zajišťovat dálkové spoje na Prahu, ať už z Jindřichova Hradce i Třeboně a také dál budeme v Jindřichově Hradci provozovat městskou hromadnou dopravu,“ vysvětlil Milan Dygrýn a dodal, že někteří řidiči ve firmě zůstali, jiní přešli pod nového provozovatele ČSAD Autobusy České Budějovice. „Musím pochválit zodpovědný přístup našich řidičů, kteří přecházeli jinam, protože u nás dojeli směnu až do posledních večerních spojů a poté plynule přešli pod jiného dopravce,“ ocenil.

Jízdní řády linkových autobusů zůstanou s nástupem nového dopravce většinou zachované. Některé spoje ale doznaly dílčích časových posunů.

Změna ve Strakonicích

Ve Strakonicích končí jako dopravce ČSAD STTRANS, i jeho podnikání převezme ČSAD Autobusy České Budějovice. „Je pravda, že jsme nebyli nejlevnější, ale ani jsme příliš levní být nechtěli,“ říká ředitel ČSAD STTRANS Vladimír Warisch. K novému dopravci přejde přibližně 40 řidičů. Co se týká autobusů, některé budou prodány, jiné si pronajme nový dopravce, část si vezme společnost Jihotrans. Strakonické společnosti nadále zůstane zájezdová doprava, linka Strakonice – Praha a městská hromadná doprava. „Tržby značně klesnou, ale odchodem řidičů a zmenšením vozového parku klesnou také náklady. Proto chceme například rozšířit servis,“ dodal Vladimír Warisch.

Změnám ve firmě se nevyhne ani dosavadní dopravce na Táborsku. „Jako firma nekončíme. Máme zázemí, jiné provozy,“ podotkl již před časem Aleš Melich z divize autobusové dopravy společnosti Comett Plus. Tento dopravce nemá pouze autobusovou dopravu, zabývá se také nákladní dopravou, nepravidelnou přepravnou osob, vede cestovní kancelář či MHD.

Pozor od neděle také na železnici

Změny jízdních řádů by si měli pečlivě nastudovat i Jihočeši, kteří využívají vlakové spoje. Ty totiž ovlivní zejména nasazení nových souprav RegioPanter s vylepšenými službami na palubě. Ve většině případů bude změna jen kosmetická v podobě nového označení spoje, ale na některých tratích se mění i časy odjezdů vlaků, počet zastávek či přípoje do dalších stanic.

V Děbolíně na Jindřichohradecku budou nově zastavovat tři spěšné vlaky.

Dosavadní vlak s odjezdem z Českých Budějovic do Jindřichova Hradce ve 21.05 nově pojede v úseku České Budějovice – Veselí nad Lužnicí o 3 minuty dříve. Dále do Jindřichova Hradce na něj bude ve Veselí nad Lužnicí navazovat vlak vedený jednotkou RegioPanter a nově bude také navázán přípoj na vlak ve směru do Českých Velenic.

Osobní vlak z Písku do Protivína v 19.16 nově pojede z Písku v 19.59 po trase přes Heřmaň. V Písku bude navázán přípoj od rychlíku R 1174 dopravce Arriva.

Vlak z Rybníku na Českokrumlovsku ve 12.05 do Českých Budějovic bude odjíždět z Rybníku o 3 minuty dříve a nově zastaví na zastávkách Pšenice a Výheň. Tyto zastávky obslouží i spoj v opačném směru.