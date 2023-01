Ohlušující rány jsou slyšet na kilometry daleko. Zaznamenali ho obyvatelé Prachaticka. „Výcvik je zaměřen na přesnost, práci v zimních podmínkách a specifikum prostoru Boletice. Je totiž jediný v republice, kde jsou zásadní změny nadmořských výšek. Střílíme z místa pět set metrů nad mořem a střely dopadají do výšky tisíc metrů nad mořem. Takové rozdíly nikde jindev republice nejsou. Dělostřelba je vlastně aplikovaná matematika. Pro nás je terén těžší na výpočty a my si tu můžeme ověřit naši přesnost,“ vysvětlil plk. generálního štábu, zástupce velitele 13. dělostřeleckého pluku Jince Vlastimil Urban.

Dopadová plocha má velikost kilometr krát kilometr, tam jsou různé skupiny cílů, stará technika, staré budovy či materiál. Každý den dostávají dělostřelci souřadnice cíle a střílí se na něco jiného. Pro správné nastavení střely jsou potřeba přesné výpočty. „Osádky těžké techniky vlastně nastavují prvky, které počítají lidé jinde. Provedou výpočty na základě obdržených souřadnic cíle a souřadnic zbraní, informace jim pošlou a dělostřelci na optických přístrojích nastaví dané údaje,“ popsal postup plk. Urban. Trefy na cíl jsou vlastně bodový zásah.

Střela má účinnost až dvě stě metrů v jeho okolí. „Máme zásahy šedesát metrů od, ale i přesně do místa cíle,“ upřesnil. Protože jde při tomto cvičení hlavně o přesnost, vše se zpětně propočítává a hledají se chyby. Roli hrají také meteorologické podmínky, provádí se sondování atmosféry a zjišťuje se teplota a tlak vzduchu i směr větru v jednotlivých vrstvách. Započíst se musí také podmínky přímo z děl, opotřebení hlavní, teplota náplní i teplota vzduchu. „V dnešní úrovni technologií a vycvičenosti nejsou povětrnostní podmínky problém. Jsme zřejmě jediný druh vojska, kterému je jedno, jestli prší, sněží, je tma nebo světlo,“ ujišťuje zástupce velitele 13. dělostřeleckého pluku. Vojáci navíc nejsou až do výstřelu vlastně slyšet. Od výstřelu pak ale je střela do dopadové plochy asi za půl minuty.

Cvičení v Boleticích omezuje možnost využívat turistické trasy, které jsou přes vojenský prostor označeny. Většina tras se turistům od ledna uzavřela. Otevřená zůstává jen trasa na Knížecí stolec, ale jen o státních svátcích a v době letních prázdninách pouze o víkendech.