V Základní škole Boršov nad Vltavou si děti v úterý vyzkoušely, jaké to je být nevidomý. Na úterý totiž připadá Mezinárodní Den bílé hole, který upozorňuje na nevidomé.

Se šátkem na očích hráli žáci ZŠ Boršov nad Vltavou v rámci Dne bílé hole různé hry. | Foto: Deník/ Jitka Davidová

Ředitelka ZŠ Boršov Eva Hnudová tento den komentuje: „Domníváme se, že než dětem stokrát vyprávět, jak to mají zrakově postižení těžké, je lepší jim to jednou ukázat. Děti si s šátky na očích vyzkouší, jak obtížné jsou pro nevidomého člověka různé činnosti, které se jim zdají snadné a běžné,“ uvedla s tím, že do Základní školy Boršov nad Vltavou chodí žáci od první do páté třídy.