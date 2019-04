Workshop byl zaměřen na období českých dějin po 2. světové válce. Cílem bylo seznámení se s krutou dobou komunismu a rozvíjení naší sociální a emoční inteligence.

A jak to probíhalo?

Po seznámení s lektory jsme si vysvětlili formou hry pojmy, které do této doby patří (JZD, kolektivizace, grunt, kulak, rok 1848 apod.). Poté nám náhodně rozdali krátký životopis obyvatele vesničky Úboč ležící nedaleko Domažlic a to i s jeho charakterovými i životními osudy. Následně jsme se spojili do pomyslných rodin.

Při hře jsme pochopili, jak fungovalo JZD. Řešili jsme spory, které se postupem času dle našeho rozhodování vyvíjely. Vesnice a život obyvatel se začal postupně měnit dle vývoje komunistického režimu. Někdo volil KSČ, někdo vstoupil nebo byl donucen vstoupit do JZD, jiný zatvrzele stál zatím nevstoupit.

Na konci workshopu nám lektoři sdělili, že některé osoby, které jsme hráli, byly ztvárněny podle skutečné události. Viděli jsme a slyšely nahrávky od pamětníků, kteří v Úboči opravdu žili. Členům rodiny Jehlíků byl zabaven statek a byli odsunuti 450 km daleko, celá rodina Masných skončila v komunistickém lágru.

Program jsme zakončili povídáním si o problémech dnešní společnosti. Workshop byl velmi poučný a moc se nám líbil.

Šárka Plzová, Natálie Broz, Matěj Mazanec