Mezi návštěvníky, kteří v předchozích dnech rychle a beze zbytku rozebrali všechna nabízená rezervační místa na exkurzi, se objevil také premiér Andrej Babiš spolu s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem.

Pro dalších několik set lidí, na něž už místo v exkurzním registračním systému nezbylo, připravila Skupina ČEZ bezplatné prohlídky infocentra temelínské elektrárny v zámečku Vysoký Hrádek a bohatý doprovodný program v jeho těsném okolí. K dispozici jim byl mimo jiné dětský koutek, virtuální prohlídky či tradiční charitativní jízda na Oranžových kolech, v tomto případě Oranžových handbicích.

„Přesvědčil jsem se, že bezpečnost je tu skutečně na prvním místě. Tato elektrárna je fantasticky hlídána po všech stránkách a těší mě, že si to na místě může ověřit i veřejnost,“ uvedl Andrej Babiš a poznamenal, že příští vláda by měla začít s přípravou dostavby dalších bloků Temelína tak, aby mohla být zahájena hned po rozšíření Dukovan.

„Musíme jít cestou jaderných zdrojů. Myslím, že o tom nikdo nepochybuje s ohledem na to, že odstavujeme uhlí. Nechceme být ale jen jako buldozery, které to budou prosazovat. Nutná je proto v tomto směru komunikace s veřejností," poznamenal Karel Havlíček k dotazu, co je důvodem jeho a premiérovy návštěvy dne poootevřených dveří v Jaderné elektrárně Temelín.

Stejně jako ostatní registrovaní účastníci exkurze se oba členové vlády vydali na prohlídku elektrárny v jednom z autobusů, které vyrazily na pevně stanovenou trasu. Dříve tradiční den otevřených dveří, nyní den pootevřených dveří, jak už sám název napovídá, až tak úplně tradiční nebyl. A to nejen z důvodu osobní účasti Andreje Babiše a Karla Havlíčka, ale především s ohledem na platná bezpečnostní opatření a ochranu proti nemoci covid-19.

Do unikátního prostoru se dostala vždy maximálně šestnáctičlenná skupina doprovázená bezpečnostními pracovníky. Všichni návštěvníci museli být registrováni předem, prokázat platným certifikátem svou bezinfekčnost a projít opakovanou kontrolou, podobně jako například na letišti. Kdo neměl své covidové doklady v pořádku, mohl se nechat přímo na místě bezplatně otestovat zdravotníky, kteří běžně testují zaměstnance a další osoby vstupující do elektrárny.

Podobnou akci připravuje ČEZ v sobotu 31. července i v Jaderné elektrárně Dukovany.

Marek Sviták, tiskový mluvčí Jaderná elektrárna Temelín