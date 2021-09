Z pestrého programu si vybral každý, navíc se tím návštěvníci prohloubili i své znalosti. „Výlet mohli spojit s návštěvou Stezky korunami stromů nebo Království lesa. Pro děti byla připravena stanoviště s úkoly, za jejichž splnění obdržely razítko. Pokud získaly všechna, dostaly volnou vstupenku do Království lesa,“ dodala Olga Kneiflová.

Jak zmínila mluvčí Rodinného areálu Lipno Olga Kneiflová, Den s Integrovaným záchranným systémem se stal již tradiční a oblíbenou záležitostí. „Chtěli bychom všem složkám záchranného systému poděkovat nejen za jejich práci, ale i za to, že za námi pravidelně jezdí,“ sdělila tisková Kneiflová.

Zdeněk Šebesta ze základny Vodní záchranné služby v Dolní Vltavici uvedl, že vodní záchranáři na Lipně fungují od roku 1984. „Dozvíte se u nás, co byste na vodě dělat neměli, abychom vás nemuseli zachraňovat,“ vysvětlil s tím, že každé léto v průměru zachrání 50 osob.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.