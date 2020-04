„Mým úkolem je monitorovat počet pacientů, závažnost vývoje jejich onemocnění a koordinovat jejich umístění v nemocnicích Jihočeského kraje s ohledem na počet intenzivních lůžek s umělou plicní ventilací. Denně komunikuji s primáři anesteziologicko-resuscitačních oddělení okresních nemocnic a konzultujeme aktuální stav obložnosti. Zatím je počet nemocných s Covid -19 s vážným průběhem nízký a jsme schopni takto nemocné pacienty centralizovat v Nemocnici České Budějovice," popisuje svou náplň primář ARO s tím, že pacienti s lehčím průběhem jsou léčeni na infekčních odděleních Nemocnice České Budějovice a Nemocnice Tábor.

S nakaženými pacienty se stýkají podle jeho slov ošetřující zdravotníci. „Denně probíhá vizita a konzultace s ošetřujícími lékaři. Bezprostředně k pacientům v ochranných pomůckách chodí jenom určené sestry a ošetřující lékař, který koriguje medikaci, ventilační režim, provádí invazivní výkony," přibližuje.

Richard Tesařík se také domnívá, že se setkal s nakaženým, bezpříznakovým člověkem, i mimo ARO. Lékař se však za léta praxe shledal již s HIV pozitivními i s hepatitidou C. „Určitě jsem se s nemocným člověkem Covid - 19 setkal, nepatřím zatím do skupiny s vyšším rizikem závažného průběhu nemoci. V každém člověku je určitě trochu strachu, co kdyby… Chování člověka, který se nebojí může být nezodpovědné, může onemocnět, zbytečně kontaminovat okolí a stát se zdrojem infekce," uvažuje.

V nelehkých dnech pociťuje, že mu přibyla administrativní a kontrolní práce. „Je nutné ve spolupráci s vedením Nemocnice České Budějovice a Jihočeského kraje vytvářet a dbát na dodržování nastavených pravidel při péči o infekční nemocné a zároveň zajistit takové prostředí, aby se ostatní pacienti a personál nenakazili, což by vedlo ke karanténě a možnému kolapsu poskytovaní zdravotní péče," míní. Jeho práce je výsledkem kolektivní konzultace, kdy zohledňuje názory kolegů lékařů a sester na danou situaci v prostředí intenzivní péče. „Pandemii nikdo z nás nezažil," zdůrazňuje.

Na krizovou situaci je však primář připravený. „Pokud bude kapacita ARO v Nemocnici České Budějovice obsazena, pacienti se již nebudou centralizovat a budou hospitalizováni na ARO jednotlivých okresních nemocnic. Tyto pracoviště jsou personálně i přístrojově vybavená," ujišťuje.