České Budějovice – Je to dvacet let od podpisu českoněmecké deklarace. Právě v souvislosti s tímto výročím vznikl projekt Česko-německé kulturní jaro.

Kromě Liberce, Ostravy, Olomouce, Plzně, Ústí nad Labem a Brna se českoněmecký kulturní program koná i v Českých Budějovicích, kde začíná právě ve čtvrtek 18. 5. Organizátoři zvou od 17.30 h do Jihočeského divadla na slavnostní zahájení. Toho se zúčastní i VIP hosté jako třeba český velvyslanec v Berlíně Tomáš Podivínský a Česko-německé kulturní jaro bude zahájeno. Zatančí soubor Jihočeského divadla nebo vystoupí divadlo Tineola s vizuální performancí. Proslovy delegace budou simultánně tlumočeny do češtiny a do němčiny.

Není to ale dnes, kdy událost začíná, jak by se mohlo zdát. „Zahájení je velmi formální, chceme poděkovat městu, celá řada akcí běží od dubna,“ poukázal Martin Hořák z Česko-německého fondu budoucnosti na soutěž na téma partnerských měst či na „Dny s němčinou“.

Podle Tomáše Moravce z Goethe-Institutu bude zajímavostí kulturního jara „zájezd“, který vypraví 80 Budějovičáků do Prahy na výstavu umělce Gerharda Richtera. „Jsme rádi, že budeme moci zdejším lidem tu výstavu přiblížit,“ říká. Součástí akce bude i Budějovický majáles, který začíná v pondělí. Organizátoři totiž navázali kontakt s německým městem Bamberk a propojili s tamním festivalem program. „Zaujalo nás to překračování hranic,“ říká Martin Hořák.