Aeroklub Jindřichův Hradec připravil na sobotu první ročník akce s názvem Létání pro Hradec. Zájemci si na místním letišti vyzkoušeli let s větroněm na navijáku nebo měli možnost vyhlídkového letu. Součástí programu byla i drakiáda, kterou si užívaly hlavně maminky s dětmi. Večer se pak hangárem rozezněl koncert skupiny Scarlet.

Desítky lidí přišly na hradecké letiště. Někteří se stali i piloty na zkoušku. | Video: Deník / Jitka Davidová

„Cílem akce je seznámit lidi z okresu Jindřichův Hradec a okolí s běžným leteckým provozem. Umožníme jim let na navijáku s větroněm, kdy se stanou jakoby pilotem na zkoušku. Ověří si, zda by se jim to případně nezalíbilo a nezkusí si udělat pilotní průkaz. Ať už na kluzák nebo na motorové letadlo. Je to v podstatě náborová akce,“ sdělil Jan Kocina, jeden z členů jindřichohradeckého aeroklubu. Ten má podle jeho slov mnohaletou tradici.