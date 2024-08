Hydrolog pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Českých Budějovicích Tomáš Vlasák uvedl, že na stanici spadlo kolem poledne v průběhu 40 minut zhruba 50 litrů na metr čtvereční. Voda se tak dostala i do nejspodnějších částí budovy. „Sklepy jsou pod úrovní silnice. Pokud tak přijde vydatný déšť, jako byl tento, který je vysoce nad limity, jež jsou schopny kanály odvádět, vyplaví nás to,“ vysvětloval.

Za těch dvacet let, co na pobočce ČHMÚ pracuje, už takových chvilek pár zažil. „Myslím, že se to stalo tak pětkrát. Už jsme na to tak trochu zvyklí, důležité věci máme na stoličkách,“ vyprávěl Tomáš Vlasák.

Mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Vendula Matějů zmínila, že ve čtvrtek vyjížděli hasiči v Českých Budějovicích ke dvěma odčerpáváním vody. „Byli jsme u Lidlu v Suchém Vrbném a v ulici Stanislava Čečky v Rožnově,“ přiblížila místa zásahu.

Pomoc lidem, kterým vydatný déšť způsobil škody, nabízejí na budějovickém magistrátu. Zapůjčit si tu zdarma mohou vysoušeče. Volat je možné na telefonní linku úseku krizového řízení 722 959 340.