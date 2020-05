Déšť na zahrádce teď osvěží víc než pivo

Co načal koronavirus, dokončí počasí. To si možná tento týden říká nejeden provozovatel restaurace nebo kavárny. Jen co se zpomalilo šíření viru a vláda povolila otevřít předzahrádky, vzalo hostinským a kavárníkům zisky špatné počasí.

Martin Tröster - Váš člověk v Deníku. | Video: Deník / Martin Tröster