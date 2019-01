Pištín – Vyrobit si svíčku nebo se naučit rozpoznat jednotlivé členy včelího společenstva se pištínské děti naučily v letošním roce díky aktivitě Základní organizace Českého včelařského svazu (ZO ČVS) Pištín. „Nevěnujeme se pouze chovu včel, ale pořádáme i různé semináře nebo akce právě pro děti," říká předseda Jan Caletka.

Jak chovat včelí matky se členové spolku školili v letošním roce v krásném lesním prostředí na Picině. | Foto: archiv spolku

Oficiálně se včelaři v Pištíně a okolí dali dohromady v roce 1903, chov včel avýroba medu má však na pištínsku mnohem starší historii. Nedaleko obce se rozkládá napříkald rybník Medenice ze 16. století, který dává tušit, že jeho okolí mělo se zpracováním včelích produktů něco společného.



Tradici chovu včel a výroby medu v Pištíně a jeho okolí dokládají i historické spisy nebo účty farního kostela. Je známo, že už v roce 1583 prodával jistý Tomeš v Pištíně med. Za žejdlík (tedy půl litru) tehdy chtěl 6 grošů.



Založení spolku ale přišlo až o mnoho let později, tedy v roce 1903. Tehdy jej ještě pod názvem Včelařský spolek pro Břehov a okolí se sídlem v Břehově založila skupina nadšených včelařů. Jenže v Břehově zájem o chov včel pomalu upadal a tak byl v roce 1930 spolek přejmenován na Včelařský spolek pro Píštín a okolí.



Je tomu tedy přesně rok, co ZO ČVS Pištín oslavila 110 let od svého založení. Včelařský spolek v Pištíně tak patří mezi nejstarší a největší organizaci včelařů v okrese.



„Nyní na konci roku 2014 máme 72 členů. Celkem jsme zazimovali 838 včelstev. Tím se řadíme na čtvrté místo v okrese. Před námi jsou hlavně větší města, jako České Budějovice, Trhové Sviny nebo Týn nad Vltavou," uvádí Jan Caletka. „Navíc zájem o včelařství mají i mladí, kteří k nám také přistupují," dodává.



Členové pištínského spolku se několikrát do roka scházejí na členských schůzích, kde ale nechybí ani přednášky učitelů včelařství. Každoročně také pořádají kurs chovu včelích matek v lesním prostředí na Picině. Právě zde, ve starém schwarzenbergském polesí mají pištínští včelaři i svou spolkovou klubovnu.



Velký úspěch prý mělo také zmíněné setkání včelařů s dětmi. „Zde si děti mohly vyzkoušet včelařskou kuklu, dozvěděly se něco o životě v úlech. Připravili jsme pro ně i ochutnávku medu a medového pečiva a naučili jsme je také stáčet svíčky z mezistěny," popisuje pořádanou akci Jan Caletka.

Spolek ZO ČVS Pištín byl založen 1903, tehdy ještě pod názvem Včelařský spolek pro Břehov a okolí se sídlem v Břehově. Postupně se ale pomyslné centrum včelařů přesunulo z Břehova do Pištína, a tak byl v roce 1930 název organizace upraven na včelařský spolek pro Pištín a okolí.



Dnes čítá spolek 72 členů. Nedávno byla vydána také brožura o historii spolku, která je spolu s dalšími informacemi o spolku dostupná například na internetových stránkách

www.vcelari-pistin.unas.cz.

„Snažíme se být aktivní, pravidelně o své činnosti informujeme v Obecním zpravodaji, lidé si u nás mohou koupit med a v roce 2003 jsme vydali brožurku se stoletou historií naší organizace," doplňuje předseda spolku.



„V letos otevřeném muzeu včelařství v Pištíně máme své vlastní exponáty. Ve sbírce je třeba 127 svazků, z nichž nejstarší je z roku 1878. Najdou se tam také například úhledně svázané ročníky časopisu Český včelař a Včelařství," říká Jan Caletka. „V muzeu máme vystavené různé nářadí používané v minulosti, které dnes nahrazuje jediný nástroj, rozpěrák. Nechybí tam ani dnes již historické exempláře medometů či staré ještě slaměné nebo fošnové úly," popisuje nabídku expozice předseda spolku.



V řadách spolku ale nechybí ani dva učitelé včelařství, tři prohlížitelé včelstev s certifikátem a dvě zpracovatelky včelích produktů. O spolek totiž mají zájem i ženy, které se zabývají nejen samotnou péčí o včely, ale i výrobou například různých medových pochoutek.