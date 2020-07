Mateřská škola zde znovu funguje od roku 2015. Zastupitelé se pro znovuotevření základní školy rozhodli poté, co rudolfovská základní škola nechtěla děti nabírat. Do nové Základní školy v Libníči by spadali i děti z obcí Adamov, Hůry a Jivno. „Když jsem nastoupil jako starosta, tak nebyl problém, aby rudolfovská škola brala od nás všechny děti do školy, jenomže nám vypověděli smlouvu o spádovosti. A protože mají plno, tak nám děti nechtějí brát. Vznikla takto takzvaná školní turistika,“ přiblížil starosta Libníče Petr Uhlíř, který zde působí čtyři roky.

Někteří občané z Libníče, Hůr, Adamova a dalších obcí se kvůli problému podle slov starosty Petra Uhlíře přehlásili k pobytu do Rudolfova. Měli tak jistotu, že tam jejich děti nastoupí do školy. Starosta obce Libníč problém také řešil. „Měli jsme jednání v Rudolfově i s ředitelem školy. Jeden rok nás uklidňovali, že děti vezmou, pak před zápisem nám řekli, že děti neberou. Takže jsme se domluvili my ze čtyř obcí, že bychom otevřeli školu zde v Libníči, protože tady v minulosti bývala,“ vysvětlil.

Dříve podle něho budova školy sloužila pro mateřinku i základní školu. „Budova školy nám ale nebude stačit. Chtěli bychom otevřít první stupeň, takže řeším stravování a umístění dětí. Chceme rozšířit školu do podkroví a plánujeme přístavbu dalších tříd,“ řekl s tím, že nyní jsou ve škole dvě třídy. „Nejsou teď volné, jsou pronajaté, ale než vše zařídíme, tak pronájem skončí,“ zmínil. Jednu třídu by rád viděl ve vedlejší budově. „Máme zájem koupit vedlejší pozemek, kde bychom chtěli postavit další budovu. Tam by byly dvě třídy a školní jídelna,“ přiblížil plány. Ty jsou však ještě v plenkách. „Teprve jednáme s majiteli vedlejšího pozemku, zda nám to prodají,“ upřesnil. Další dvě třídy by podle něho mohly vzniknout v podkroví. V případě, že by plán s odkoupením pozemku obci nevyšel, počítá s „rezervou“. „Máme u školy sklad, který by se zboural, kdyby to nevyšlo. Tam by se případně vytvořilo zázemí pro školní jídelnu,“ zamyslel se. Děti by se ze spádových obcí dostaly do Libníče školním autobusem.

„Dnes tu máme soukromého dopravce, který sváží děti do školy i ze školy. A když děti veze do Rudolfova, tak by děti přivezl i do naší školy,“ komentoval starosta, který s dalšími starosty projednává školu již rok. „Ne, že bychom se báli ji sami otevřít, ale sami bychom ji nenaplnili,“ podotkl. Podle něho je v Rudolfově umístěných přibližne čtyřicet dětí z Libníče, což je 60 procent, zbytek jich chodí podle starosty Petra Uhlíře do školy do Budějovic nebo jinam.

Obec nyní připravuje dokumentace. „Nemáme stavební povolení, pak můžeme žádat o dotaci. Máme dvě možnosti dotací. Domluvili jsme se, že zbytek doplatíme s obcemi společně,“ nastínil.