Jako před koncertem slavné kapely to v pondělí ráno vypadalo na konečné zastávce Máj - Antonína Barcala. Jindy jsou zde jen desítky lidí, tentokrát jich po osmé hodině ranní bylo bezmála devět set.

Začal totiž obří přesun žáků ze Základních škol Máj I, II a waldorfské. Jejich budovy jsou už přes týden zavřené. Měření zde ukázala na vysoké množství azbestu ve vzduchu a objekty nyní čeká sanace. Děti budou muset pravděpodobně zhruba do konce pololetí chodit do školy jinam.

První den v provizorním režimu byl plný nervozity a očekávání. Již v půl osmé ráno postávaly před májskými školami stovky žáků, někteří přišli i v doprovodu rodičů. Téma rozhovorů bylo jediné jaké to bude na nových školách.

Celá řada žáčků brala přesun jako vítané dobrodružství. „Já se hodně těším, protože budu ve škole v Suchém Vrbném a tam jsem dřív bydlel. Nevadí mi ani jezdit autobusem, bude to zábava,” říkal devítiletý Adam Bartošík.

Někteří spolužáci ale jeho nadšení nesdíleli a změnu brali jako nepříjemné narušení běžného dne. „Na dojíždění se docela těším, ale vadí mi, že se v té nové škole vůbec nevyznáme,” komentovala desetiletá Ludmila Tolarová, která bude dojíždět na ZŠ Bezdrevská. Filipa Slepičku zase trápilo, že kvůli odjezdu autobusu bude muset vstávat dřív než obvykle.

Obavy měli i někteří rodiče. „Je to samozřejmě nepříjemná komplikace. Byli bychom rádi, kdyby syn zůstal tady a nemusel každý den cestovat přes celé město. Navíc pořád nevíme, jak dlouho to bude trvat,” zdůraznil Vladimír Dušek, jehož syn Dominik chodí do páté třídy.

Všichni žáci i učitelé odjeli v pondělí do náhradních škol po osmé hodině. Dopravní podnik města pro ně vypravil devět speciálních vozů. To bylo podle předsedy představenstva Slavoje Dolejše samozřejmě velmi náročné na organizaci. „Ráno jsme museli do terénu poslat i část lidí z vedení a přerozdělit směny, ale myslím, že jsme to zvládli docela dobře,” komentoval. Na zastávce asistovala i městská policie a přibližně 840 dětí tak bez větších problémů nastoupilo do správných autobusů.

V následujících dnech už by měla být situace klidnější, odjezdy vozů budou rozložené do několika různých časů a děti tak budou odjíždět postupně. Dopravní podnik však kvůli přesunu školáků z májských škol pracuje na hranici svých možností. „Využíváme teď úplně maximálně naše kapacity, museli jsme poslat na cestu i vozy, které jsme už chtěli vyřazovat,” připomněl Slavoj Dolejš.

Komplikace nyní podle jeho slov mohou ještě přinést mrazy. Některé vozy totiž při nižších teplotách zamrzají. Dolejš chce proto v nejbližších dnech jednat s dalšími dopravci o případné pomoci a spolupráci.

Speciální autobusy budou děti vozit i domů a žáky z Domečku na oběd. Školáci, kteří našli azyl v ZŠ O. Nedbala, sice nemají vlastní vůz, ale za doprovodu učitelů mohou zdarma využívat běžné spoje. Podle Dolejše vyjde zajištění náhradní dopravy minimálně na 200 tisíc korun měsíčně.

Všem zúčastněným se tedy logisticky podařilo situaci zvládnout, teď je nutné řešit azbest.



Stěhování dětí do nové školy a s tím spojené záležitosti, jako družinu, stravu a další se podařilo zajistit. „Myslím, že to dnes všechno bez větších potíží vyšlo, věřím, že to tak bude i v dalších dnech,” oddechl si kolem deváté ranní náměstek primátora Petr Podhola.

Oddechnutí ale bylo jen poloviční. Město nyní musí zajistit sanaci májských škol. Stát to bude zřejmě několik milionů korun.

„Čekáme na výsledky aktuálních měření ve škole. Už na středečním jednání rady bychom měli schválit vyhlášení výběrového řízení, ze kterého vzejde firma, která sanační práce provede,” řekl Podhola k dalšímu postupu.

I nadále platí, že není jisté, jak rozsáhlé budou sanační práce. Město musí vyčkat výsledků posledních měření, které mají ukázat i na místo, odkud by měl azbest unikat.

Do konce týdne by mohla veřejnost znát na tyto otázky odpověď. „Budeme to muset zaplatit z našeho rozpočtu. Nicméně minulý týden jsem hovořil s náměstkem ministra školství, který řekl, že by nám možná mohli finančně pomoci,” dodal na závěr Podhola.

Seznamování

A jak to vypadalo v pondělí přímo v jedné ze škol, která se stala azylem pro děti z Máje?

Až v půl deváté nastupovali do své nové školy na Pražském předměstí žáci ze ZŠ Máj I. Od úterý už mají být ve třídách v ZŠ J. Š. Baara normálně na osmou hodinu.

Stěhování v pondělí provázely obvyklé provozní zádrhele, ale před devátou už děti z Máje seděly ve třídách a poslouchaly instrukce o tom, jak bude doprava do školy organizována v příštích týdnech. Rodiče se mohou rozhodnout, jestli nechtějí své ratolesti posílat do školy rovnou. Pro některé děti by to byla výhoda. „Já jezdím na Máj trojkou od Zelené ratolesti. Kdyby to šlo, chodila bych rovnou sem,“ poznamenala Lucie Lívanská s tím, že by to do Baarovky měla z domova blíže než na Máj. Ušetřila by cestu, která pro děti nebyla přímočará.

Kvůli bezpečnosti žáků při vystupování musel autobus cestou ze sídliště kličkovat Pražským předměstím. „Jelo se špatně, protože se to muselo objíždět přes Palačák. Vezli nás k poliklinice Sever, abychom nemuseli přecházet ulici Na Sadech,“ popsala závěrečnou část cesty z Máje žačka deváté třídy Tereza Nováčková.

V novém působišti se děti z Máje teprve rozkoukávaly. „Možná to tu bude trošku horší, protože jsme na jiné škole,“ naznačil Vratislav Benda, že chvilku asi potrvá, než si v Baarovce všichni zvyknou.

Ze ZŠ Máj I se do základní školy J. Š. Baara přestěhuje na nějaký čas celkem devět tříd. Podle Vladimíra Čunáta, ředitele Baarovky, se příchozí rozdělí do obou budov, které má škola k dispozici. Pět tříd se nastěhuje do Nové ulice, konkrétně šestý a sedmý ročník. Do Jírovcovy ulice budou chodit čtyři třídy osmáci a deváťáci. „Děti budou mít svoji třídu i svého učitele. Naše děti jsme přestěhovali do odborných učeben,“ popsal hlavní zásah do chodu „domácí“ školy Vladimír Čunát.

Odborné učebny bylo potřeba na změnu připravit a stěhovalo se i v kabinetech, aby bylo místo pro další učitele. Podobně se na nové žáky připravili také v ZŠ Pohůrecká, kde o něco mladší děti vítal hned u vstupu ředitel tamní školy Jaroslav Kala. „Vše by mělo fungovat. Na obědy budou děti z Máje chodit o něco dříve, abychom se všichni v klidu najedli. Protože je nás více, do kuchyně přišly jako posily dvě kuchařky z Máje,” doplnil Kala.

Na Pohůreckou bude nově chodit i Přemysl Kabourek ze 4. A. „Přesun na novou školu mi nevadí. Děda mi už o víkendu ukázal na mapě, kam budu chodit. Ale těším se, až se vrátíme zpátky k nám na ZŠ Máj,” řekl s úsměvem.

Kantoři z májské základky se pak byli na svá nová pracoviště podívat už ve čtvrtek. Pomůcky si budou muset učitelé půjčit, nebo se případně uskrovnit. Z Máje se pomůcky nestěhovaly, jak naznačil učitel matematiky a fyziky Martin Günzel. „Věci nemám, zůstaly ve škole,“ řekl mladý matikář.

