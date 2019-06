Podle vyučujícího gymnázia Martina Volného má komunita krajanů problém především udržet psanou formu jazyka a právě tento projekt dopisování si dětí by mohl pomoci. Díky finanční podpoře Biskupského gymnázia a Velvyslanectví ČR v Bukurešti se podařilo sehnat prostředky na zasílání dopisů.

Odpovědi dětí z Rumunska doputovali v pondělí zpátky dětem do CZŠ Rudolfovská. Úsměvy na tvářích jim vykouzlila Adéla Tetourová, která jim přivezla dopisy do třídy.

„Tenhle projekt má napomoci menšině v Banátu. Jeden z problémů je zde to, že dochází k přesouvání češtiny na druhé místo. Dochází tak k rumunizaci. Lidé zde mluví česky, ale neumí gramatiku. Problém je například tvrdé y, po tvrdých souhláskách. Já jsem si připadala, že se bavím s Čechem, ale zdraví se tam Pochválen buď Ježíš Kristus a pochválen až na věky. To byl jediný moment, kdy jsem si říkala, že je něco jinak,“ popsala dojmy, které si z Banátu přivezla před dvěma lety Adéla Tetourová. V pondělí se radovala z barevných psaníček, které dětem mohla rozdat.

„Já jsem psala holčičce, jak se jmenuju, co mám ráda, jak sportuju, kolik máme ve městě obyvatel a tak. Teprve jdu dopis rozlepit, tak jsem ještě nestihla přečíst, co tam je a od koho to je,“ smála se žákyně páté třídy Marion Kubec z CZŠ Rudolfovská.

Obálku si rozbalovala i jedenáctiletá Linda Baumruková. „Psala jsem něco o naší rodině, o Českých Budějovicích, nebo co mě baví,“ podotkla s úsměvem další žákyně.

Jejich třídní učitelka Ivana Hrabánková projekt kvituje. „V rámci českého jazyka se děti naučily psát dopisy, zkusily si to nanečisto. Dbala jsem na krasopis, aby to děti z Banátu mohly přečíst. Myslím si, že některé děti dostaly dopis poprvé a některé i prvně dopis napsaly,“ sdělila třídní učitelka.

Studentka septimy začala pracovat na projektu s učitelkou z Banátu už v prosinci, kdy vybíraly děti. „Naším cílem je zachovat jazyk na obou stranách. Děti už v dnešní době nepíší dopisy. Myslím si, že tohle posouvá gramatiku někam dál, není to psaní na mobilu,“ zdůraznila Adéla Tetourová.

V další fázi by chtěla navázat opravdový kontakt a děti by se mohly vzájemně navštívit. „Chtěli bychom navázat kontakt s Erasmem+ a s českým velvyslanectvím v Bukurešti,“ plánuje gymnazistka.