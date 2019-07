„Pro koho se staví hrady? Víte, kdo je to šlechtic?,“ ptal se na parkáně u příkopu pevnosti Nové Hrady převlečený kastelán jakožto purkrabí v sobotu dětí, kteří se vydaly s rodiči na první prohlídkovou trasu. Kastelán coby purkrabí přiblížil dětem rok 1 400 a to tak, že se jich ptal na význam erbu a vyprávěl o rytířích. „V době války tvoříme ozbrojenou družinu panovníka my rytíři. V době míru se staráme o svůj majetek a zastáváme úřady,“ vysvětlil dětem purkrabí Jan Smolík, který vtáhl děti rychle do děje, když se přesouval přímo do hradu, kde na děti čekala hraběnka Terezie Buquoyová.

Cestu k hradu neměl totiž jednoduchou. Připletla se mu pod nohy služka Bára. Děti v okamžiku zbystřily. „Co tu sbíráš?,“ ptal se purkrabí služky. „Mátu,“ odvětila. „Na co čaj?,“ přidal purkrabí. „Na bolení břicha.“ „Kdo by tady potřeboval něco na bolení břicha,?“ zeptal se purkrabí dětí. „No, tak co já vím, někdo, kdo to přehání s medovinou,“ odpověděla služka Bára. „Komu vy se smějete?,“ bavil děti purkrabí, když už se přesouval dovnitř hradu.

Hraběnka Terezie Buquoyová, kterou si zahrála Lucie Mrvková z Českých Budějovic, provázela místnostmi hradu v dobových šatech společně se služkou Bárou coby Barborou Hofmannovou a u vtipných scének vyprávěly i historický příběh.

„Tuto místnost jsme zasvětili Karlu Bonaventurovi, který to tu dobyl v 17. století. Byl to velký bojovník. Podívejte, co tady máme za zbraně,“ vtáhla účastníky do děje hraběnka Terezie.

Zbraně zaujaly hlavně Lubora Mrázka z Dolního Třebonína. „Líbí se mi tu, hlavně ta zbrojnice, zajímají mě historické zbraně,“ řekl 15ti letý účastník. Mezi menšími se smála i Klára Dolejší se 4 letou Annou Majchárkovou, „Je to tu dobré, ta hraběnka je moc pěkná,“ shodly se malé sestřenice.

První prohlídkovou trasu s hraběnkou Terezií si děti s rodiči projdou zřejmě letos naposledy. Za rok se podle kastelána chystá novinka. Druhá prohlídková trasa je také určená dětem, ale těm nejmladším. „Je to prohlídka s Květuší a Zlatuší, zvlášť pro ty malé,“ okomentoval kastelán, který na hradě působí 17 let. Děti se podle něho dozví pravdivé události.

„Není to vymyšlené. Má to základ v historii. První trasa se projde celá, kromě knihovny, archivu a bez věže. Druhá trasa je spíše pro citlivější, menší děti, které by se mohly na první trase bát, protože tam pokřikuji na služku Báru,“ popsal rozdíly tras kastelán Jan Smolík.

Hrad je otevřený po celý rok. Vloni ho navštívilo 22 000 návštěvníků. Dětských prohlídek se zúčastnilo 500 lidí.