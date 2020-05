Rozestupy, roušky a hodně dezinfekce. I tak ale v sobotu zněl u Vrbenských rybníků v Českých Budějovicích dětský smích. Poprvé o koronavirové pauze se tu mohly kluci a holky pořádně vyřádit. A že bylo v čem.

Dětský den | Video: Deník/ Klára Skálová

Roman Jabůrek z agentury JAVI design, která zde program organizovala, prozradil, že si pro děti připravili tříhodinový program plný her a zábavy. „Při příchodu jsme si s dětmi vytvarovali balónek do podoby pejska, děti si vytvořily z korálků náramky, které si vzaly domů. Měli jsme střelecké soutěže – stříleli jsme z luku, na branku, pořádali závody s auty na dálkové ovládání,“ přiblížil Roman Jabůrek sobotní program. „Největší zájem byl ale jako již tradičně o skákací hrad s velkou skluzavkou,“ dodal Roman Jabůrek se smíchem o akci, která se zde bude konat každý víkend až do konce června.