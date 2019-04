V rámci programu Velikonoce v klášteře přichystali Borovanští i sobotní akci. Dámy z místního Klubu tradic obstaraly voňavé zahájení velikonoční výstavy. K mání bylo domácí velikonoční pečivo, například jidáše, beránci, zajíčci, perníčky, mazance. Na programu byla také ukázka zdobení kraslic nebo představení pro děti v podání Divadla potulného Čajovníka.

Výstavu Velikonoční zvyky můžete v borovanském klášteře vidět do 29. dubna, od pondělí do pátku mezi 9. a 16. hodinou, vždy ve středu od 9 do 18 hodin.