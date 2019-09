Od páteční 16. hodiny začala na Výstavišti České Budějovice populární akce Vltava žije. Tradičně je součástí festivalu setkání dětských domovů, na které se děti těší, protože si užijí prima program. Hlavně děvčata od začátku na Kiss party nadšeně tančila na písničky DJ Basslickera. Chovanci z Dětského domova v Žíchovci na Prachaticku jezdí na „Vltavu“ každoročně. A mohli se bavit až do půl jedenácté.

Vltava žije 2019. Setkání dětí z dětských domovů na Výstavišti. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Doprovázela je i Monika s dvou a půlletou Anetkou, které žijí v Českých Budějovicích. V domově v Žíchovci vyrůstala od šesti let. „Stále s nimi chodím na akce – je to můj druhý domov,“ shrnula svou motivaci. Na život v domově vzpomíná v dobrém: „Bylo tam fajn. I když na jedné straně ano, na druhé ne - když byly prázdniny, Vánoce, rodina chyběla, ale oni nám to hodně vynahrazovali, to bylo fajn. Měli jsme dárky, pochovali nás, to bylo úžasné,“ vrátila se do minulosti dnes už maminka.