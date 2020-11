Od počátku tohoto týdne byla pokynem hejtmanky Jihočeského kraje zařazena Základní škola Grünwaldova do seznamu tzv. krizových škol, tedy škol, které v době vyhlášeného nouzového stavu poskytují péči o děti zaměstnanců, kteří nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče.

ZŠ Grünwaldova v Českých Budějovicích. Ilustrační foto. | Foto: Magistrát města České Budějovice

Škola byla vybrána na základě jednání statutárního města České Budějovice a Nemocnice České Budějovice, a.s., s cílem poskytnout péči primárně pouze pro děti zaměstnanců Nemocnice České Budějovice, a.s. V současné době je kapacita této školy pro péči o děti ve věku od 3 do 12 let rozdělených do skupin po 15 dětech téměř naplněna.