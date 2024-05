Děti tak budou vyrůstat v prostředí, které se daleko víc přibližuje životu běžných rodin. Zkušenosti s takovým typem výchovy už má například Dětský domov Radenin. Jedna z jeho šesti rodinných skupin sídlí v pronajatém bytě v Táboře. A podle ředitele domova Kamila Rosy to má mnohé výhody. "Žít na malé vesnici je sice krásné, ale přináší to komplikace třeba s dopravou do školy, za volnočasovými aktivitami," naznačuje jeden z problémů, který táborské skupince odpadl právě díky přesídlení do města. Tu dnes tvoří zejména učni, ale do budoucna by v rodinných skupinách mimo areál dětského domova měly žít i mladší děti.

V novém prostředí se budou moci zapojit do řady činností, které v ústavním prostředí jen těžko mohou simulovat skutečné podmínky běžného života. "Bude to taková větší rodina, děti v ní se daleko víc zapojí do péče o domácnost. Budou například chodit nakupovat, sestavovat si jídelníčky a s pomocí vychovatelů vařit. Budou se starat o zahrádku, sekat trávu, pokud se rozhodnou třeba grilovat, musí se postarat o dřevo," nastiňuje Kamil Rosa, jak to v takové rodinné skupině v běžné městské zástavbě bude fungovat.