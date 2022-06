"Děti si mohly vyzkoušet to, co se při literární výchově učily o dramatu jako literárním druhu, co jsou to scénické poznámky, repliky a tak dále. Vstoupení do rolí bylo pro ně velkou výzvou, kterou bezezbytku s obrovským nasazením splnily," poznamenala Svobodová.

Jejich výkony byly odměněny bouřlivým potleskem jak ze strany spolužáků, tak ze strany rodičů. "Možná se divadelní představení deváťáků stanou krásnou tradicí na ZŠ Nerudova," doufá třídní učitelka.