Podobnou euforii prožívá valná většina jihočeských uchazečů. Na střední školy tu bylo přijato 95,4 % deváťáků. Drtivé většině z nich se otevírají dveře na těch středních školách, které v přihláškách uvedli jako ty prioritní. V Jihočeském kraji jich takto uspělo 70,4 %. Poměrně hodně zklamaných je ovšem mezi žáky, kteří zkoušeli štěstí na víceletých gymnáziích. Ani neúspěšní deváťáci ale nemusí házet flintu do žita, mohou využít šanci ve druhém kole přijímaček. Ty ale budou vypisovat pouze školy, které nenaplnily kapacitu v prvním kole.

To se rozhodně netýká Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích. Mívá každoročně velký převis uchazečů. „Letos jsme měli řádově sedm set přihlášek, přijímáme devadesát žáků do čtyřletého studia, třicet z dvou set šedesáti přihlášených bereme na osmileté gymnázium,“ přibližuje ředitel Jaroslav Pustina. Kdo z tohoto zástupu zájemců uspěl, mohli žáci a jejich rodiny zjišťovat buď elektronickou cestou v informačním systému DiPSy, výsledky ale vyvěsila i samotná škola a leckdo stále chtěl vidět výsledky černé na bílém.

Ještě před zveřejněním výsledků využili leckteří rodiče možnost nahlédnout do spisu. „Tam viděli opravený test, počet dosažených bodů, ale ta informace mohla být zavádějící. Body, jejichž zisk byl loni zárukou přijetí, tentokrát mnohdy nestačily. Letos byly testy od CERMATu lehčí. To ale znamená, že uchazeč, který v nich získal devadesát dva, devadesát čtyři bodů, skončil až někde na stém, sto padesátém místě. O přijetí rozhodovala subkritéria, za která se přidělovaly další body. Nejhorší dosažený výsledek, který stačil na přijetí, bylo letos 122,49 bodů, loni to bylo o deset, patnáct bodů míň,“ přibližuje ředitel tlačenici v konečném pořadí.

O budoucích žácích má jasno kaplická Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, zejména u zbrusu nového maturitního oboru bezpečnostně právní činnost. Kaplice je jediným místem v celém Jihočeském kraji, kde tento obor vhodný pro kariéru u policie, celní správy, v bankách, státní správě nebo třeba u vězeňské služby mohou mladí lidé studovat na veřejné škole. Mají ho sice i Vodňanech a v Českých Budějovicích, tam je to ale na soukromých středních školách. A odrazilo se to i v zájmu o studium v Kaplici, který v předchozích letech po spojení gymnázia a obchodky s učilištěm a následném zániku gymnázia klesal. „Na nový obor se nám hlásilo více než devadesát uchazečů, z nich třicet jedna jej na přihláškách uvádělo jako prioritní, přijímáme jich dvacet pět. Věřím, že z těch, kteří uspěli, bude kvalitní třída,“ těší ředitelku Zdeňku Lovčí. O přijetí tu vedle didaktických testů rozhodoval i prospěch na základní škole. „Celkově bylo možné dosáhnout maximálně 165 bodů, poslední přijatý uchazeč jich získal 88,“ dodává Zdeňka Lovčí pro představu o náročnosti přijímacího řízení. Na rozdíl od většiny jiných škol i oborů museli budoucí experti na bezpečnost doložit i zdravotní způsobilost, v příštích letech budou podle ředitelky také prokazovat svou fyzickou zdatnost.

Plné třídy prvních ročníků bude mít kaplická škola v září v obou maturitních oborech, tedy i na obchodní akademii, pár studentů může ještě přijmout v nástavbovém studiu bezpečnostní služby. Volná místa jsou ale v učebních oborech. Škola vyhlašuje proto druhé kolo přijímaček, přihlášky přijímá od 18. do 24. května. „Už nám volají někteří rodiče, otevřeme určitě všechny obory a rádi je doplníme o další žáky,“ vzkazuje ředitelka zájemcům.