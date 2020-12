Možnost sledovat vodní ptactvo v jeho přirozeném prostředí bez narušení jejich životních cyklů. To je hlavní důvod pro vybudování pozorovatelny v uznané ptačí oblasti, která zahrnuje i Vrbenské rybníky.

Vyhlášení veřejné zakázky na tuto stavbu schválila rada kraje ve čtvrtek 3. prosince. „Předpokládáme, že by práce mohli začít v únoru a dokončení je plánováno na říjen roku 2021. Celkové investiční náklady činí zhruba 2,5 milionu korun,“ řekl náměstek hejtmana pro veřejné zakázky Pavel Klíma.

Podle Pavla Klímy má být rozhledna jednoduchým objektem dřevěné konstrukce, která bude složená z nahrubo opracovaných kmenů, větví a prken. Pro veřejnost bude přístupná po dřevěných lávkách usazených na kůlech v zemi. Bude mít tvar trojbokého jehlanu se základnami o délce 7,5 a výškou 9,3 metru. „Rybníky se nacházejí nedaleko dvou nejlidnatějších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava a patří mezi oblíbenou návštěvnickou lokalitu. Krajina je zde specifická svojí bohatou faunou i florou a zarostlé mokřady, vodní plochy a strouhy poskytují útočiště vzácným druhům ptactva. Věřím, že milovníci přírody uvítají možnost sledovat je v jejich přirozeném prostředí i poslouchat jejich zpěv a pozorovatelna najde své využití,“ uvedl náměstek hejtmana pro veřejné zakázky.

Pavel Klíma doplnil, že pozorovatelna má představovat jeden z prvků nové návštěvnické infrastruktury, která má vyrůst právě v přírodně cenné oblasti rybníků na západě Českých Budějovic. „O vypsání veřejné zakázky na její realizaci rozhodli krajští radní ve stejný termín, jako o pozorovatelně ptactva. Předpokládá se, že by její budování mohlo začít již v letos v prosinci a hotovo by mohlo být do 11 měsíců s náklady 6,5 milionu korun,“ uzavřel náměstek hejtmana pro veřejné zakázky.