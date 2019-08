Diety stále dokola?!

Také to znáte, potřebujete zhubnout, ale nevíte si rady jak. Všemožně hledáte a stále se Vám objevují různé diety a zaručené rady, jak na to. Pár diet už máte za sebou, ale věříte, že s další dietou to bude jiné a bude fungovat.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce

Je doopravdy nějaká dieta, která funguje? Proč diety selhávají a fungují pouze krátkodobě? Více se dozvíte v rozhovoru s nutriční specialistkou, Mgr. Zuzanou Arnoštovou z Centra pro léčbu obezity v pátek 16. srpna od 14.30 hodin.

Autor: Miroslava Jindrová