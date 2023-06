Zlepšit finanční gramotnost dětí. Takový cíl si dal před lety Petr Hommer z Českých Budějovic. Loni mu vyšla kniha Už umím šetřit, s níž v rámci přednášek objíždí základní školy. Přibyl tak další důležitý článek mezi jeho podnikatelskými produkty zaměřenými na podporu finanční gramotnosti dětí, které přímo sám vymýšlí.

Petr Hommer s knihou Už umím šetřit, jejímž je autorem. Chce zlepšit finanční gramotnost dětí. | Foto: Deník/Klára Skálová

„S manželkou jsme si vytvořili pořadače osobních a finančních dokumentů pro dospělé. Když jsem to ale tvořil, říkal jsem si, že by se dala udělat i nějaká dětská varianta s motivační vložkou ke spoření," přibližuje Petr Hommer, jak se zrodil nápad na dětskou variantu pořadače a vzápětí i na knihu.

Kniha pro děti

S ní mu ze začátku pomohl Jihočeský vědeckotechnický park, který krom jiného podporuje začínající projekty a start-upy v kraji. S rukopisem následně oslovil nakladatelství skupiny Albatros, které ji přijalo pod svá křídla. Jak říká sám autor, příprava a samotné napsání zabralo zhruba dva měsíce. „Nejnáročnější byla ta etapa potom. Nesčetněkrát číst a upravovat text, nechat dokreslit ilustrace, zajistit korektury, grafiku a sazbu, to trvalo asi rok,“ nastiňuje Petr Hommer jednotlivé kroky.

Výsledkem je kniha o patnácti kapitolách s moderními tématy psaná jazykem šitým na míru dětským čtenářům a úžasnými ilustracemi Petra Palmy. „Kniha zahrnuje spoustu zajímavých témat, jako třeba co jsou peníze, jak vznikaly, ale třeba také jak nakupovat chytře, jak ušetřit, nebo jaká lákadla a nástrahy na internetu nás mohou o peníze připravit,“ vyjmenovává. „Jsou tam i různé drobné úkoly na zainteresování rodiny. Chtěl jsem, aby děti více komunikovaly o tomto důležitém tématu s rodiči,“ dodává.

Zkoumají bankovky

K tomu se přidaly i přednášky ve školách, které Petr Hommer také občas dělá. „Začali mě oslovovat školy s tím, jestli by bylo možné udělat dětem na prvním stupni přednášku nebo projektový den, kde bych je blíže seznámil s penězi, jak s nimi hospodařit, co jsou příjmy nebo výdaje,“ vypráví. „Hravou formou na několika úkolech zjišťuji, co děti již znají a ve světě peněz vnímají, a co naopak ne. Velmi oblíbené je pro ně i odhalování ochranný prvků na bankovkách i s UV světlem. Řešíme rovněž například správný rozpočet z kapesného nebo principy rodinného rozpočtu. Na příkladech jim také ukazuji, jak si správně vybrat zboží podle informací na obalech. Učíme se, jak se dá pomoci mamince nakoupit levněji,“ vyjmenovává českobudějovický ekonom aktivity.

Pexeso a třeba i pracovní sešit

Jen u knihy Petr Hommer nezůstal. Postupně k ní přibyly i omalovánky, pexeso a v přípravě je také kvarteto. „Všechny materiály jsem otextoval, vložil tam poučku, nebo nějakou zajímavost ze světa financí tak, aby byl naplněný edukativní princip,“ vysvětluje Petr Hommer s tím, že dostupné jsou na jeho internetových stránkách www.archivnadoma.cz. Všechny produkty i kniha se dají navíc nechat vyrobit s logem případného partnera, který by tak chtěl tento smysluplný projekt podpořit a otevřít další cesty k dětem. Tyto věci tak mohou být klidně promo předmětem, odměnou či dárkem pro děti ve školách a školkách nebo i dárečkem na vítání občánků. Nabízí se tedy oslovit obce, města, instituce i firmy.

Jak je coby autor spokojený s výsledkem? „Kniha vznikla v září loňského roku a už je jich na pultech knihkupectví několik, možná už jen desítek kusů. Takže spokojenost je veliká,“ říká. Poptávku má z nakladatelství po dalších knižních námětech, ale zazněl zájem i o pracovní sešit nebo pracovní listy. „To by bylo fajn, ale vše záleží na tom, zda bude realizován dotisk knihy,“ přibližuje možné plány.

Kromě knihy vytvořil Petr Hommer i zmíněné pořadače, kam si mohou rodiče nebo již větší děti ukládat všechny důležité písemnosti. „Jedna část je na dokumenty, jako je rodný list nebo vysvědčení, další na spoření, pojištění nebo třeba lékařské zprávy. Jiná část je zaměřená více na finanční gramotnost. Tam si mohou děti zapisovat jaké mají kapesné, jak s ním naloží, a kolik se jim daří ušetřit na to, po čem zrovna touží,“ uzavírá povídání.