Jaký rozdíl je mezi dirigentkou a šéfdirigentkou?

Dirigent nebo dirigentka hostuje u různých orchestrů, sborů, divadel… Šéfdirigent stojí v čele konkrétního orchestru, k němuž patří a vede ho. Je to už dlouhodobější pozice, kdy je orchestr spojován s jeho jménem a uměleckou kvalitou. A šéfdirigent má samozřejmě větší zodpovědnost.

Znamená to, že od září přestáváte být na volné noze?

To je vždy na domluvě mezi šéfdirigentem a orchestrem. Osobně zastávám zlatou střední cestu. Pro orchestr je zdravé, když se setkává i s jinými dirigenty. Stejně tak je důležité pro mě, abych mohla nadále cestovat k jiným orchestrům a získávat zkušenosti, které pak můžu zúročit doma u svého orchestru.

Osmiletá při domácím vystoupení.

Vaše „doma“ bude v Českých Budějovicích se vším všudy?

Hudebně ano, nicméně stěhovat se tam nebudu. S manželem zůstaneme bydlet zatím v Praze, odkud dojíždění do Budějovic, kam budu jezdit častěji než jinam, naštěstí není problém.

Jaký je to pocit, stát se historicky první českou šéfdirigentkou?

Víte, v tomto smyslu to moc neprožívám. Zároveň ale říkám, že už bylo na čase, aby to nějaká žena prolomila. Je to zajímavý ukazatel posunu v nahlížení na toto povolání – že ho můžou vykonávat i ženy. Doufám, že se nad tím už nebudeme jako společnost pozastavovat a vnímat to jako něco exotického. Kdybych k tomu mohla do budoucna přispět, budu moc ráda.

Minimálně můžete být vzorem pro další - i budoucí - dirigentky, a to není málo.

Určitě! Úplný začátek všeho je, aby se to holky nebály jít studovat. Věřím, že tomu tak už není. Navíc na Pražské konzervatoři působí dirigentka Miriam Němcová, která učila i mě. Nikdo mi neříkal, že bych dirigování neměla studovat, protože jsem žena. Měla jsem štěstí, protože vím, že se to bohužel ještě často děje, přitom takový názor nemá v dnešní společnosti co dělat. Naopak je důležité, aby se kdokoli jakéhokoli pohlaví nebál jít za dirigováním, pokud ho láká.

Plachtění ji baví, Norsko, 2021.

Vy jste tedy tento typ strachu nezažívala?

Ne. Šla jsem za tím, co mě bavilo a baví. A hlavně jsem nepřemýšlela moc dopředu. Když jsem začala studovat, neuměla jsem si představit, že ze mě jednou bude opravdu dirigentka. Studium mě bavilo, a tak jsem do toho pronikala, ale představovat si budoucnost jsem si nedovolila. Moje sebevědomí rostlo velmi pomalu, než jsem si přiznala, že tuto práci můžu dělat. To bylo ale dáno spíš mojí povahou než tím, že jsem žena.

Kdy jste sama sobě dovolila být dirigentkou?

Bylo to velmi pozvolné, jak přicházely drobné příležitosti, třeba dirigovat výchovné koncerty… Vždy jsem byla rozklepaná nadšením, že můžu dirigovat něco s profíky. Zároveň jsem to brala s pokorou a díky zkušenostem jsem rostla. Kdybych měla zmínit nějaký vnitřní přelom, nebyl to žádný koncert, ale to, že jsem začala důvěřovat svému hudebnímu instinktu. Během studií totiž plníte požadavky učitelů, jak by se to mělo dělat správně. V takovém přístupu je ohromná opatrnost, což je pro každého začínajícího dirigenta náročná pozice před profesionálními hudebníky. Když jsem si najednou uvědomila, že je důležité, jak hudba rezonuje ve mně, úplně jsem se uvolnila a hlavně jsem začala být autentická. Moc mi pomohlo spoléhat víc na sebe v tom smyslu, že moje muzikalita má co říct a prostě musí s danou skladbou zafungovat.

V červenci zahrála vlastní tvorbu v Betlémském biografu.

Být autentická – znamená to mimo jiné dirigovat v krajkových ponožkách?

Cha cha, asi ano! Na začátku jsem dirigovala v podpatcích, které ale běžně skoro nenosím. Pak jsem zjistila, že mi to nedělá dobře, že se potřebuju cítit přirozeně a být víc uzemněná. Dobře ukotvená, až zakořeněná, když stojím před orchestrem. Nejradši jsem bosa, ale v koncertních sálech už by to byl společenský extrém, na který si ještě netroufám. I když v opeře, kde nejsem vidět, jsem si jednou už troufla… Pak jsem přišla na to, že ponožky do balerín vypadají docela elegantně a z dálky skoro není vidět, že jsem bez bot. Kromě toho, že jsou příjemné, jsou i velmi praktické na cesty – takové „boty“ se v kufru úplně ztratí.

A co oblečení? Potřebujete něco specifického, co vám dopřeje volnost v průramcích?

Mělo by být pohodlné, střídmé a adekvátní danému koncertu. Jinak se oblékám na koncert pro děti, jinak na open air koncert nebo velký večerní koncert v sále. Snažím se ale neexperimentovat – nikdy bych si nevzala křiklavé barvy nebo vyzývavé modely, kterými bych na sebe příliš upozorňovala. Nejsem interpret v centru dění, jsem prostředník, který vše přenáší.

Letos dirigovala zahajovací koncert Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově.

Když se vrátím k vaší vnitřní autentičnosti, co přesně to v samotném dirigování znamená?

Dvě věci, které potřebuju vždy zkombinovat. Při studiu hudby se snažím o díle zjistit co nejvíc – okolnosti jeho vzniku, tradice v interpretaci i náhled na interpretaci dobovou. To je studijní část, po níž přichází ta druhá, kdy se s dílem potřebuju nějakým způsobem ztotožnit. Za tu dobu, co se dirigování věnuju, se mi stále vyvíjí smysl pro detail a pro odlišnost interpretací. V partiturách jsem tak schopna brzy nacházet to, co je pro mě podstatné a hlavně hudebně přirozené. Když si pustíte nějakou známou skladbu s jinými dirigenty nebo sólisty, nikdy nebude znít stejně. To mi přijde důležité – nejsme tu proto, abychom se unifikovali a hráli jeden jako druhý. Klasická hudba má být barevná a variabilní. Přijde mi zdravé nebát se a klidně vystoupit z řady. Ne proto, abych byla originální, ale proto, abych byla pravdivá, protože to tak cítím.

Díky tomuto přístupu jste tak úspěšná? Odlišuje vás od jiných dirigentů?

Těžko posoudit a takto o sobě mluvit. Myslím ale, že autenticita v projevu je základem jakéhokoliv úspěchu. Co se týče mé odlišnosti, můžu říct, že mě opravdu hodně baví práce s lidmi, kterou si zpravidla užívám. U spolužáků z různých studií jsem cítila, že pro ně práce s lidmi není dirigentské gró, že je to spíš znervózňuje nebo znejišťuje. Pro mě je naopak jedna z nejdůležitějších věcí, že s hudebníky komunikujeme, tvoříme a vytváříme atmosféru. V tom jsem možná specifická, protože spousta dirigentů jsou takoví koumáci, kteří nad hudbou hodně bádají a je to jejich vášeň v trochu jiném smyslu, kdežto já se k dirigování dostala právě přes lidi a svou jakousi živelnou muzikalitu, která je mi přirozená. Vlastně odmala mě bavilo dávat dohromady nějaké party a organizovat akce… K tomu jsem hudbu vždy hodně prožívala, ráda jsem improvizovala i skládala. Tak se to ve mně všechno tím dirigováním propojilo.

Strhující debut na Pražském jaru 2023.

Práce s lidmi je hodně o důvěře. Jak ji budovat, notabene z pozice šéfdirigentky?

To jste řekla naprosto přesně, že je to o důvěře. Je to těžko popsatelné. Někdy se stane, že to takzvaně sedne. Nemám na to univerzální recept, ale snažím se být k lidem vždy upřímná, otevřená a kolegiální. K tomu hlavně vždy stoprocentně připravená. Žádný autoritativní přístup! Naprosto zastávám pozitivní motivaci, která funguje a vždy fungovala na mě, takže ji předávám dál. Přísnost a sekýrování mě osobně spíš sráží, takže je nepraktikuju. Je ale zajímavé, jak je každý orchestr zvyklý na trochu něco jiného, co potřebuje. Pro mě je tohle nekonečná psychologická škola… Zrovna s Jihočeskou filharmonií jsme si sedli opravdu krásně. Už při naší první spolupráci – na zahajovacím koncertě sezony loni v září – jsme si moc porozuměli. Byla mezi námi neskutečná otevřenost a právě důvěra z jejich strany vůči mému vedení snoubená s mou důvěrou vůči jejich hraní. Na to konto pak přímo od orchestru vzešlo oslovit mě k šéfovské pozici, což je to nejkrásnější, co si můžu přát. Když se totiž s orchestrem navzájem opravdu napojíme, začnou se dít neuvěřitelné věci! Teď a tady tvoříme něco jedinečného. Vždy když se toto podaří, říkám si „To je ono!“.

V pořadu Vizitka ČRo jste řekla, že je pro vás obtížné udržet rovnováhu mezi zmíněným napojením na orchestr a jistým odstupem, který byste měla mít. Učíte se to pořád?

Ano a doufám, že se v tom zlepšuju. Na jednu stranu jsem angažovaná a se všemi hraju, na druhou potřebuju hudbu slyšet „z vrchu“ jako celek z perspektivy posluchačů. Dříve se mi dělo, že jsem hudbu prožívala s hudebníky natolik empaticky, až jsem slyšela, co jsem slyšet chtěla, a přitom oni to nehráli. To už je samozřejmě špatně.

Co si myslíte o dirigentech rasech, kteří na hráče i křičí? Dostanou z nich to nejlepší, ale za cenu vyčerpání orchestru.

Říkám k tomu jednoznačně: bohužel, protože dnes už bychom to měli umět jinak. Podle mě to má kořeny už ve školství. Odmala jsme zvyklí na autoritativní přístup – učíme se pro známky, pochvaly a aby nás někdo nekáral, v horším případě na nás nekřičel. To vše, abychom se vyhnuli negativním reakcím. V dospělosti tak neumíme pracovat s pozitivní motivací, která nám pak nestačí. Přijde mi až smutné, jak jsme tím sami proti sobě. Na západ od nás a ve Skandinávii se tento přístup už opravdu nenosí, u nás jsme v tomto přerodu poněkud pozvolnější. A co mě překvapuje nejvíc? Autoritativní dirigenti nebývají jen někam dosazení, ale často je orchestry svým způsobem samy vyžadují, aby docílily výsledku. Tak moc jsou na tento způsob práce navyklé.

S Chicago Symphony Orchestra (Chicago, červenec).

Zmínila jste zkušenosti ze zahraničí. Vy ještě studujete v Curychu, že?

Už jsem de facto dostudovala, potřebuju jen dopsat krátkou práci (rozhovor jsme vedly v polovině července, pozn. aut.). Po hodně dlouhé době se tak uzavře moje studijní životní etapa.

Můžeme si ji shrnout?

Gymnázium ve Valašském Meziříčí, Pražská konzervatoř, HAMU v Praze a druhé magisterské studium dirigování v Curychu. A mezitím jsem si ještě na rok odskočila do Norska.

Co nejcennějšího jste jako dirigentka získala v zahraničí?

To vím naprosto přesně. Moje povolání není o titulu, ale o nabytých zkušenostech a schopnostech ho dělat, což znamená získávat praxi. Říká se, že dirigent má nejdražší nástroj, a tím je celý orchestr. Aby na něho mohl dvě hodiny cvičit, zaplatí neuvěřitelné peníze! To je největší kámen úrazu pro mladé dirigenty, protože je velmi obtížné se k dirigování orchestru v Česku vůbec dostat. Z toho důvodu jsem šla studovat ještě do Švýcarska na prestižní Zücher Hochschule der Künste, protože tam poskytují velké množství praxe včetně takzvaných masterclass u profesionálních orchestrů v rámci Evropy. A já jsem doslova žíznila po tom, začít skutečně dirigovat v praxi.

Vidíte, to mi nedošlo, že je vaším nástrojem celý orchestr. Chtěla jsem se zeptat, jaký vztah máte k taktovce? Mohla byste dirigovat třeba klacíkem z lesa?

Asi ano. Někteří dirigenti hodně prožívají, jakou musí mít jejich taktovka délku a koncovku, aby jim přesně seděla do ruky, jaké vyvážení. Rozumím tomu, ale sama to až tolik neřeším. Pro mě je důležité, aby byla ruka s taktovkou přirozená a bez napětí, což je o zvyku. Měla by jakoby prodlužovat ruku, aby byla gesta lépe viditelná a čitelná i pro zadní řady orchestru.

Když vidím vaše bicepsy – je potřeba udržovat se v kondici, aby vás nebolely ruce, záda?

Být v kondici je určitě praktické, ale v dirigování nejde o sportovní výkon, takže fyzička není to nejdůležitější. Těžko říct, jestli je moje tělesná konstituce výsledkem toho, že diriguju. Jsem typ energického dirigenta, který do toho dává docela hodně síly. Důležitější je ale sdělení v gestu – jsou minimalističtí dirigenti, kteří mají úžasné výsledky. Není to tedy jen o síle a energii, byť se někdy obojí hodí, protože tím podpoříte orchestr, aby dal do hraní větší sílu. Moje pohyby by měly být ale co nejpřirozenější a nejuvolněnější. A když mě po zkoušce nebo koncertě bolí ruce, je to špatně, protože už toho bylo moc nebo jsem byla v tenzi, což orchestr okamžitě vycítí. Hraní pak pro něj může být silové a vyčerpávající.

Jihočeská filharmonie hrála při prezentaci České republiky na olympiádě v Paříži.

Učila jste ve své dosavadní kariéře?

Ano, na Pražské konzervatoři tři roky intonaci, než se mi víc rozjelo dirigování. Byla to skupinová výuka, což mě moc bavilo. Taky jsem během jednoho dvouletého kurzu učila sbormistrovství. Dirigování bych ale kvůli učení na druhou kolej neodložila.

Na jaké koleji je teď vaše vlastní tvorba? Máte na ni čas? Na Pražské konzervatoři jste studovala také skladbu a aranžování populární hudby.

Skvělý obor s velkou svobodou, kde jsme si každý jeli to svoje. Měli jsme v ročníku jednu velkou rockerku, kluka, co skládal filmovou hudbu, holčinu, co dělala vyloženě pop… Já jsem šla alternativní cestou a dělala jsem řekněme experimentální folk. Našla jsem se v loopování, kdy si sama živě nahrávám smyčky. Dělala jsem to s hlasem, houslemi, občas s jinými nástroji nebo jsem si přizvala hosty… Teď na vlastní tvorbu bohužel nemám dost času – jako naposledy za covidu, kdy ze mě pro nedostatek jiného hudebního vyžití sama vyvěrala. Tehdy jsem začala znovu loopovat a upravovat lidovky. Vím ale, že vyblbnout se vlastní tvorbou je ozdravné a potřebuju to ke svému hudebnímu životu. Kdybych ale čekala, až budu mít čas, nestane se to nikdy, proto se to snažím sama sobě naordinovat. Třeba jako loni v prosinci, kdy jsem dávala dohromady takové vánoční pásmo. Nedávno mě poprosila kamarádka, které jsem nahrávala na cédéčko housle, jestli bych s její kapelou zahrála na koncertě a zároveň předvedla i něco z vlastní tvorby. Je příjemné, když mě takto někdo vyzve, protože se díky tomu hecnu.

Jak odpočíváte?

Hlavu mi vyčistí, když poslouchám úplně jiný žánr než klasiku, třeba alternativní folk. Zásadní a očistný je pro mě čas trávený s mým mužem, rodinou a přáteli, kdy se uvolním a vše hodím za hlavu. Hodně důležitá je pro mě příroda. Pořád se učím nedělat vůbec nic, protože mi v hlavě neustále běží, co bych měla. Je skvělé odložit na pár dní mobil a vykašlat se na veškerou komunikaci. Jen bych takových dní potřebovala víc.

Váš manžel je z oboru?

Můj muž je truhlář a jsem za to ráda. Není z hudební branže, takže má zdravý nadhled. Zároveň mi fandí a sdílíme to spolu.

Brali jste se loni v dubnu. Proč se nejmenujete Hronová?

Zvažovala jsem různé varianty, Alena Hron mi přijde ve své krátkosti praktické a celistvé.

Alena Hron (31)

• Úspěšná dirigentka a od září historicky první česká šéfdirigentka. Povede Jihočeskou filharmonii v Českých Budějovicích.

• Spolupracovala s většinou symfonických orchestrů v Česku. Loni triumfálně debutovala na Mezinárodním festivalu Pražské jaro.

• Dirigování vystudovala na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze, letos dokončuje studium na vysoké škole v Curychu.

• Odmala hraje na housle, klavír a zpívá, skládá vlastní hudbu (alternativní folk).

• Pochází z Valašského Meziříčí, s manželem žijí v Praze.

• www.alenahron.cz

