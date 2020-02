Především územní plán města, ale také strategický rozvoj jihočeské metropole do roku 2027 v pondělí zaměstnaly při jednání českobudějovické zastupitele.

Úpravy územního plánu se řešily buď jednotlivě, nebo jako tři velké balíky v rámci zkráceného řízení. Podle doporučení náměstka primátora Juraje Thomy bylo například schváleno, aby v Mladém u fotbalového hřiště mohla být postavena trvalá hala místo nynější nafukovací. Další velká skupina změn byla na základě doporučení náměstka primátora Juraje Thomy předána firmě, která připravuje celkový nový územní plán města – třeba záměr investora proměnit ve stavební pozemky několikahektarovou zemědělskou plochu v lokalitě U Švába. Další velký balík žádostí o změnu územního plánu byl rovnou zamítnut, například návrh o změnu v zastavitelné území vedle vodní plochy v Hlinsku u Nového Vráta.

V rámci úprav územního plánu také zastupitelé na návrh náměstka primátora Juraje Thomy vyhradili část Mariánského náměstí pro budoucí stavbu nového objektu pro Jihočeské divadlo a Jihočeskou filharmonii. Na druhou stranu byla zrušena rezervace pro pozemek kulturního centra Rejnok ve Čtyřech Dvorech.

Zastupitelé jednali také o nynější podobě Strategického plánu rozvoje města do roku 2027. Opoziční zastupitel Jan Piskač v té souvislosti navrhl, že by se mělo zvážit, zda nenastavit jinak pravidla financování kulturních akcí ve městě. Upozornil, že Jihočeské divadlo může počítat prakticky najisto s částkou, která po navýšení v posledních letech už výrazně přesáhla sto milionů korun, zatímco ostatní kulturní instituce a akce ve městě podporuje radnice jen celkovou sumou nad pět milionů korun.

Zatím sice není jisté, jak by se stavba nové budovy pro Jihočeské divadlo a případně Jihočeskou filharmonii financovala, ale místo už je určené. Českobudějovičtí zastupitelé včera zvedli ruku pro to, aby byla v příštích měsících provedena změna územního plánu, která pro nový objekt vyhradí plochu na Mariánském náměstí.

Jak zmínil náměstek primátora Juraj Thoma, určení plochy převezme i nový územní plán Českých Budějovic, který se již začal vytvářet a má být hotov do konce roku 2022. Před hlasováním ale několikrát zaznělo, že třeba dosud není jasné, kdo by investici zaplatil, že tedy jde ze strany zastupitelů nyní jen o souhlas s rezervací pozemku.

Opoziční zastupitel Martin Kuba poznamenal, že kolem stavby je ještě řada nejasností. Rámcový odhad nákladů už z původní miliardy stačil došplhat k částce 2,4 miliardy. A ve hře je stále i možnost využití KD Slavie pro Jihočeskou filharmonii. „Máme my jako město na to, abychom naplnili tyto kapacity,“ položil si řečnickou otázku Martin Kuba s tím, že pro město může podobná stavba znamenat nejen velké jednorázové investiční náklady, ale i financování náročného provozu.

Celkově se sice počítá s tím, že by se měly na stavbě i provozu podílet i stát a kraj, ale pro Budějovice by přesto akce znamenala značný zásah do rozpočtu.

Juraj Thoma na to reagoval konstatováním, že nyní vznikne jen stavební uzávěra ve prospěch divadla. „Nic se neříká o tom, jak má být řešeno parkování nebo doprava,“ řekl Juraj Thoma a připojil, že není určeno ani to, jak velká by měla být samotná budova.

Opoziční zastupitel Jan Piskač pak doporučil k celé záležitosti co nejširší veřejnou debatu a doplnil, že by v projektu požadoval zachování vzrostlých stromů a zeleně v současném parku.

Záměr stavby divadla je nyní ve fázi základní studie, kterou zpracovala najatá firma a začaly přípravy architektonické soutěže. Radnice by chtěla, aby nová budova byla otevřena v roce 2027.

Jak by mohlo působit divadlo na Mariánském náměstí vyzkoušel nedávno projekt Bouda. V novém objektu se čtyřmi sály by působily opera, balet i činohra. A vedle divadla i Jihočeská filharmonie. Nyní se určují přesnější podmínky záměru.

Zastupitelé jihočeské metropole v pondělí také ukončili rezervaci plochy v bývalém vojenském areálu ve Čtyřech Dvorech pro kulturní centrum Rejnok. Přes deset let se totiž nepodařilo záměr dovést ani k žádosti o stavební povolení, hlavně proto, že chyběl investor.