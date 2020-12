Co rozhodnutí soudu předcházelo? Dívku ve středu 25. listopadu kopnul kůň. Záchranka ji pak převezla do českobudějovické nemocnice, kde chtěli lékaři zraněnou naočkovat proti tetanu. Matka s tím ale nesouhlasila, na její žádost dívku z nemocnice propustili na negativní revers. Podle právničky rodiny Zuzany Candigliota bylo v reverzu uvedeno, že pacientka toho času není v přímém ohrožení života.

Následující den ale nemocnice požádala o předběžné opatření českokrumlovský okresní soud s tím, že dívku je třeba naočkovat, jinak je ohrožena na životě. Soud svěřil dívku do péče krajské nemocnici, které ale rodina odmítá dceru vydat. Přestože se do případu vložila policie.

Nejde o drastický zásah

Na základě předběžného opatření bydliště rodiny navštívila soudkyně a soudní vykonavatel. S jasným cílem - dívku svěřit do péče nemocnice. Holčičku ale v bytě nenašli. Matka podala s pomocí Ligy lidských práv odvolání. Senát Krajského soudu v Českých Budějovicích předběžné opatření potvrdil. Podle něj soud prvního stupně nenařizuje nemocnici, aby zajistila dívčino očkování. Ale nařizuje předat ji do péče nemocnice. Na ní pak bude, jak léčbu vyhodnotí.

„Rozhodnutí odvolacího soudu se nevypořádalo s našimi argumenty. Odvolací soudkyně se nezajímaly o zájem nezletilé, která je zdravotně v pořádku, ale žije už téměř dva týdny ve strachu, že bude odvedena proti své vůli do nemocnice," míní advokátka Zuzana Candigliota. Podle ní odvolací soud pochybil, protože jí i přes výslovnou žádost neposlal návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), na základě kterého došlo k vydání předběžného opatření.

Podle advokátky je problém i ve výkladu pojmu "nezbytná lékařská péče". Tato péče má být podle zákona o zdravotních službách poskytnuta zahraničním pojištěncům, u nichž to vyžaduje zdravotní stav. Desetiletá dívka ale prý není zahraničním pojištěncem. „Tak to vypadá, když se soudkyně neseznámí s terminologií zákona a namísto přesného vyjádření si pletou pojmy s dojmy,“ doplnila advokátka.

Tisková mluvčí Krajského soudu v Českých Budějovicích Ivana Vobejdová odmítla verdikt soudu potvrdit. „Zatím krajský soud zůstává bez komentáře, protože ještě všichni účastníci nemají rozhodnutí doručeno,“ informovala, že se nelze vyjadřovat, dokud všechny strany řízení nejsou s rozhodnutím vyrozuměni úřední cestou.

Verdikt soudu všem zainteresovaným podle jejích slov doručí českokrumlovský okresní soud v nejbližší době. Až se tak stane, bude moci i krajský soud případ komentovat. „Nemohu ještě nic potvrdit,“ řekla Ivana Vobejdová rezolutně.

Rodina i právníci Ligy lidských práv považují vydání a vynucování předběžného opatření za útok na lidské svobody, který je v rozporu se zájmem dítěte. Rozhodli se proti němu podat ústavní stížnost.

Matku dívky rozhodnutí soudu dost překvapilo. „Nevzali v potaz naše argumenty ani zprávy a vyjádření nezávislých lékařů, které jsme doložili,“ doplnila. Nečekala jiný výsledek, ale doufala v něj. „Podali jsme tedy žádost o zrušení předběžného opatření a nechám dceru vyšetřit u nezávislého lékaře a zprávu předložím soudkyni, protože rána je již zahojená a má jen malou jizvičku,“ sdělila, že doufá, že už se dočká klidu.

Smutné je podle ní především odloučení i stres, který dopadá na celou rodinu. „Není schovaná někde v krytu, ale samozřejmě si chybíme. Osobní kontakt nám schází, tato situace je dlouhodobě těžko snesitelná,“ zhodnotila závěrem.

Loňský případ

Tetanus je přitom velmi nebezpečný. Jak shrnula epidemioložka Renata Ciupek, tetanus je jedním z nejzávažnějších infekčních onemocnění s vysokou smrtností. „Úmrtí provázejí prudké svalové křeče za plného vědomí. Zdrojem infekce jsou ponejvíce poranění kontaminovaném půdou, právě při úrazech v zemědělství,“ upozornila.

Očkuje se celosvětově, u dětí v České republice již od roku 1952, u dospělých plošně od roku 1974. „Termíny očkování stanovuje legislativa - Vyhláška o očkování,“ doplnila Renata Ciupek.

Případy onemocnění dítěte tetanem u nás prakticky neznáme, vzhledem k vysoké proočkovanosti. „Očkování poskytuje individuální ochranu každému jedinci. V případě promeškání termínu přeočkování je při úrazech součástí akutního ošetření,“ zmínila.

Jedno dítě nemocné tetanem zaznamenali epidemiologové v Česku loni, bylo to na jihu Moravy. Šlo o jediný případ za posledních více než 25 let. „Jednalo se o dítě matky, která odmítla nechat dítě preventivně očkovat. Dítě bylo ve velmi vážném stavu několik týdnů hospitalizováno a jen díky vysoce odborné a intenzivní péči přežilo,“ shrnula fakta Renata Ciupek.

Tetanus podle Státního zdravotnického ústavu



V šedesátých letech 20. století bylo u nás hlášeno 60 – 90 případů onemocnění tetanem ročně. V letech 1974 – 76 proběhlo celonárodní očkování všech dospělých osob (opakovalo se opět za 10 let), což vedlo k významnému poklesu onemocnění tetanem. V posledních letech bývají v ČR hlášeny ojedinělé případy. V méně vyspělých zemích se můžeme setkat i s novorozeneckým tetanem, kdy k nákaze dojde při kontaminaci pupečního pahýlu novorozence.



Příznaky a symptomy: K projevům tetanu patří bolestivé svalové křeče, zvláště žvýkacích a šíjových svalů a svalstva břišní stěny. Další příznaky: problémy s polykáním, bolest hlavy, horečka a pocení, změny krevního tlaku a srdeční frekvence. Generalizované křeče zad, šíje a břicha poté vedou k typickému propnutí těla do oblouku, tzv, opistotonu, zlomeninám obratlů nebo svalovým rupturám Pacient je ohrožen selháním srdce a zadušením i přes intenzivní léčbu. Smrtnost onemocnění se v závislosti na věku a závažnosti onemocnění pohybuje od 10 do 80%.