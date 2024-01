Rozporuplné emoce budí mezi Budějčáky oprava pěší části mostu na Dlouhé louce v Českých Budějovicích. V některých částech mostu jsou totiž v dřevěných prknech vypadané šrouby, a prkna se tak viklají. Místo nových prken zdobí ale tyto části kovové záplaty.

Dlouhý most v Českých Budějovicích. Velká debata provází jeho provizorní opravu. | Video: Edwin Otta

Jak uvedl Tomáš Kubeš, vedoucí odboru správy veřejných statků budějovického magistrátu, jedná se pouze o provizorní řešení. Už letos by mělo podle něj dojít ke kompletní výměně prken v pravé pěší části mostu. „Rádi bychom to vyměnili buďto v kuse, nebo po větších částech, podle toho, jak to bude technologicky nejpřijatelnější. Stihnout to chceme do konce prvního pololetí,“ uvedl.

Rychlá oprava

Dodal, že předsmluvněno je dřevo na most, připravený je i potřebný finanční obnos. „I když se jedná o výměnu výdřevy v pochozích částech mostu, jedna strana vyjde zhruba na něco málo přes milion korun,“ vysvětloval s tím, že na každé straně jsou stovky pěticentimetrových dřevěných hranolů, které jsou kotvené deseti nerezovými šrouby. Most byl navíc projektován tak, že jsou dřevěné části mostu šroubované zespodu.

Dlouhý most v Českých Budějovicích. Lávku pro pěší tvoří prkna, která byla na havarijních místech vyspravena kovovými záplatami.Zdroj: Deník/Edwin Otta

„Když se to pak má měnit po jednom prkně, není úplně jednoduché šrouby zespodu utáhnout, protože z obou stran jsou další prkna. Momentálně jsme tedy přistoupili ke kovovým plátům. Není to tak, že bychom se úplně zbláznili a začali to tam plátovat. Je to, vzhledem ke klimatickým podmínkám, rychlá oprava, která zajistí únosnost a bezpečnost přejití,“ reagoval Tomáš Kubeš na kritické komentáře některých obyvatel na sociálních sítích.

Když most, tak i ulici

Výměna prken v pochozí části mostu je jen první vlaštovkou. Do budoucna by se most, který byl slavnostně otevřen 28. října 1998, měl dočkat kompletní rekonstrukce. Ještě letos by mělo mít vedení města na stole posudek jeho celkového stavu. „Chceme si nechat zpracovat návrh, jakým směrem se při celkové rekonstrukci a při zadávání projektu na celkovou rekonstrukci ubírat tak, aby mohl most fungovat další desítky let,“ nastínil Tomáš Kubeš plány. „Opravu by si zasloužila nejen část vozovky, ale i ocelové konstrukce, které také podléhají klimatickým změnám a reznou,“ uvedl. Všechny případné změny musí navíc město konzultovat s vlastníkem autorských práv na most. Realizovaný návrh vzešel totiž z architektonické soutěže.

V úvahu přichází kromě celkové rekonstrukce mostu také oprava Husovy třídy. „Při opravách mostu by muselo dojít k jeho celkové uzavírce, tak by byl i prostor pro opravu Husovy třídy od mostu ke křižovatce s Pražskou třídou,“ přiblížil tuto možnost vedoucí odboru veřejných statků. Dojít by tak mohlo k rozsáhlé opravě Husovy třídy. Ta by zahrnovala výměnu všech sítí a položení nového asfaltu. Vzhledem k rozsahu takové akce je potřeba vše pečlivě naplánovat a počítat s tím, že taková uzávěra je možná až ve chvíli, kdy budou vyřešeny všechny objízdné trasy a zprovozněny všechny komunikace, které odvedou dopravu z centra, tedy dálnice, severní spojka a další navazující komunikace.

„Když budou možnosti, budeme se snažit, abychom vyšli vstříc co nejvíce uživatelům Husovy třídy, aby doprava tady byla plynulejší. Samozřejmě bude zachovaná priorita hromadné dopravy. Chtěli bychom, aby zde bylo postaráno o cyklodopravu, protože i tu chceme podporovat. Ale ne vždy se to dá nějak napasovat,“ uzavřel.