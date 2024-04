Nová část chodníku už září světlou barvou dřeva. Železné záplaty čeká výměna.

Oprava Dlouhého mostu v Českých Budějovicích. | Video: Edwin Otta

Dlouhý most přes Vltavu v Českých Budějovicích si vzali do péče stavební dělníci. Začala výměna dřevěných fošen, ze kterých jsou složeny chodníky.

Podle náměstka primátorky Michala Šebka se v současnosti vyměňují dřevěné fošny chodníku na povodní straně mostu (pravá strana mostu ve směru od centra). Výměna prken na druhé straně mostu (u Špalíčku) není v tuto chvíli v plánu, vyměněny budou případně jen ty havarijní. Budou ale dotaženy šrouby, které drží dřevěné fošny u konstrukce mostu.

Oprava Dlouhého mostu v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin Otta

„Výměna jednotlivých prken je vzhledem k technologii demontáže a montáže, k množství a zatuhlosti šroubů velmi náročná. Požadovaný termín je do 20. června, ale předpokládáme, že práce mohou být dokončeny dříve i v návaznosti na počasí,“ doplnil Michal Šebek. Náklady na aktuální práce by se neměly dostat přes dva miliony korun.

S opravou jsou spojena i omezení, kdy je chodník uzavírán podle postupu prací. Chodci jsou navedeni dopravním značením přes přechody na druhou stranu mostu. Jiná dopravní omezení zde nebudou.

Oprava Dlouhého mostu v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Stav chodníků na mostě se stal předmětem kritiky veřejnosti zejména při poslední zimě. Moc chvály nesklidila ani oprava těch nejhorších míst tím způsobem, že byly havarijní části fošen vyměněny za kovové záplaty. Most, který byl slavnostně otevřen 28. října 1998, by se měl dočkat také kompletní rekonstrukce. Ještě letos by mělo mít vedení města na stole posudek na jeho celkový stav. Uzavírka při rekonstrukci by se dala využít i k opravě Husovy třídy, ale podle dřívějšího vyjádření radnice je nutné mít k dispozici záložní trasy, takže se opravy uskuteční zřejmě až po otevření dálnice a stavbě severní spojky.