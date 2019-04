Zákazníci dm odměňují nejen tímto výsledkem, ale také četnými spotřebitelskými oceněními.

Růst počtu prodejen, nárůst obratu, zvyšující se četnost nákupů v dm online shopu. To vše jsou potěšující výsledky první poloviny obchodního roku 2018/19. Obrat společnosti dm drogerie markt Česká republika vzrostl oproti stejnému období předchozího roku o 11,38 % na téměř 5,20 miliard korun. Počet prodejen byl navýšen na 230 (+4 prodejní místa) a k 31. březnu dm zaměstnávala 2958 spolupracovníků, což představuje nárůst o 271 spolupracovníků oproti loňskému období.

Mateřská dm Rakousko dosáhla se všemi svými 100% dceřinými společnostmi nárůstu obratu o 8,3 % na 1,370 miliard EUR. Celá skupina včetně dm Německo zvýšila obrat o 3,6 % na 5,542 miliard EUR a k 31. březnu provozuje 3623 prodejen ve 13 zemích, v nichž pracuje 61 697 spolupracovníků.

Společnost dm v uplynulém pololetí investovala zejména do rozšíření a kvality prodejní sítě, pokračovaly také investice do digitalizace i do rozvoje věrnostního programu. Inovovaný věrnostní program active beauty eviduje v prvním roce své existence téměř 2 miliony aktivně používaných zákaznických karet.

Nakupovat v dm online je u zákazníků oblíbené

Již více než jeden rok mohou zákazníci na adrese dm.cz nakupovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zároveň se mohou informovat o novinkách ze světa dm – nezávisle na otevírací době kamenných prodejen nebo lokalitě bydliště zákazníka. Za první rok své existence si dm online shop získal oblibu u zákazníků, což dokládá téměř pět milionů přístupů návštěvníků a 120 000 nákupů, které se v online prostředí uskutečnily. V současné chvíli mohou zákazníci volit mezi doručením svého nákupu domů nebo do jakékoliv prodejny dm v celé České republice.

Ocenění jako důkaz kvality služeb

„Velmi nás těší, že se nám opětovně podařilo naplnit očekávání zákazníků i přísná kritéria prestižních spotřebitelských či odborných průzkumů do té míry, že nás opět vyzdvihli na přední příčky mnohých ocenění. Je to pro nás důkazem, že se nám stále daří přinášet zákazníkům kvalitní zážitek z nakupování,“ uvádí Gerhard Fischer, předsedající jednatel dm Česká republika. Společnosti dm se v období uplynulých šesti měsíců podařilo obhájit loňské vítězství v soutěži Mastercard Obchodník roku v oborové kategorii „Obchodník s drogerií a parfumerií“. Na úspěchy z předchozích tří let navázala dm i znovuzískáním ocenění Nejdůvěryhodnější značka. V únoru přidala k oceněním také úspěch v Diamantové lize kvality, soutěži prodejen, kterou pořádá Svaz obchodu a cestovního ruchu a kde se hodnotí úroveň služeb zákazníkům, kvalita a čistota prodejního prostředí, vzhled prodejen nebo ochota personálu. Ocenění získalo všech osm přihlášených prodejen.

Exkluzivita dm sortimentu: Zaostřeno na Young Beauties a na muže.

Exkluzivita a aktuálnost dm sortimentu

Na podzim představila dm zákazníkům novou dm značku 183 DAYS by trend IT UP, která přináší svěží impulzy do sortimentu dekorativní kosmetiky. Je určená zejména cílové skupině Young Beauties, která se nebojí experimentovat. Prostřednictvím prémiové dm značky SEINZ. zaměřila dm svou pozornost tentokrát pro změnu na muže. SEINZ. nabízí péči a stylový design, zaručeně vysokou kvalitu a přidanou hodnotu i v oblasti trvalé udržitelnosti. Obaly výrobků jsou až z 97 % vyrobeny z recyklátů.

Díky spolupráci s významnými influencery došlo k rozšíření sortimentu dm také o několik exkluzivních kooperací. Německá topmodelka Stefanie Giesinger vyvinula ve spolupráci s dm luxusní pečující pleťovou kosmetiku MOЙ [MOY], která díky obsahu zlatých akcentů a řady zklidňujících složek přináší zákaznicím pocit výjimečnosti. Díky spolupráci s významnou influencerkou Dagi Bee uvedla dm také exkluzivně dekorativní kosmetiku značky Beetique.

Zákazníci, kteří se stále více zajímají o kvalitu a složení potravin, ocení pečeť Demeter, kterou nově nesou biopotraviny značky dmBio. Tato certifikace označuje produkty splňující vysoké nároky na podmínky hospodaření v rámci biodynamického zemědělství.

{SPOLEČNĚ}: Giving Friday podpořil děti a mládež

V listopadu loňského roku uspořádala dm pod mottem {Společně} jeden pro druhého aktivitu s názvem Giving Friday. Tato reakce na slevové šílenství Black Friday měla jediné poslání: Místo poskytování slev pomáhat. Společnost dm se zavázala věnovat 5 % z obratu uskutečněného 23. listopadu 2018 v kamenných prodejnách i v rámci online shopu 20 vybraným organizacím, které podporují děti a mládež ve smysluplném využití volného času a osobnostním rozvoji. Celkem tak dm rovnoměrně rozdělila 1,7 milionu korun mezi organizace, které prostředky využijí podle svých individuálních potřeb na nákup sportovního náčiní, rekonstrukci kluboven, pronájem vhodných prostor, financování výletů, soustředění nebo třeba pokrytí provozních nákladů center.

Spolupracovníci ve středu zájmu

Na základě podnětů spolupracovníků dm investovala také do oblasti work-life-balance a spolupracovníky, kteří při výkonu práce nejsou vázáni na konkrétní pracovní místo, vybavila potřebným softwarem pro práci na dálku, tzv. teleworking. Tento žádaný zaměstnanecký benefit je vítaný zejména díky možnosti snadněji skloubit pracovní a osobní život. Umožnění teleworkingu pro dm znamenalo investici ve výši 7 milionů korun.

„Nejen atmosféra v prodejnách, kterou vytvářejí proškolení a motivovaní spolupracovníci, ale také vysoké investice do průběžné modernizace prodejní sítě, do rozšiřování sortimentu a cílené komunikace přispěly k tomu, že si společnost dm upevnila vedoucí pozici na českém drogistickém trhu,“ uzavírá Gerhard Fischer úspěšnou polovinu obchodního roku 2018/19.