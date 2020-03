Přesný harmonogram odstávky energetici ještě dolaďují s ohledem na opatření v souvislosti s šířením koronaviru. Dlouhodobě plánované odstavení prvního bloku nebude mít vliv na dodávky elektřiny.

Podle energetiků odstávka začne podle plánu dnes večer. „Samozřejmě zohledňujeme současnou situaci, nejvyšší prioritou je pro nás bezpečnost provozu a zdraví pracovníků. Tomu přizpůsobíme i některé činnosti, ale to hlavní, tedy výměna paliva, samozřejmě proběhne podle plánu,“ zdůraznil Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Odborníci v reaktoru vymění 42 ze 163 palivových souborů a proběhne i šestiletá kontrola reaktoru. Pomocí ultrazvuku a metody vířivých proudů odborníci zkontrolují vnitřní povrch tlakové nádoby reaktoru. Energetici také například zkontrolují všechny tři divize bezpečnostních systémů nebo všechny tři nízkotlaké rotory turbíny.

Vůbec poprvé proběhne odstávka v režimu takzvaných životně důležitých prostor. „To klade vyšší nároky na nás i dodavatele. Životně důležité prostory už fungují tři měsíce, většina z nás už má s průchodem přes nové kontroly zkušenosti. Po softwarové stránce je také vše připraveno,“ uvedl Jan Kruml.

V souvislosti s koronavirem společnost ČEZ s předstihem přijala opatření týkající se vstupu do elektráren, zavření infocenter nebo posílení hygieny. „V případě obou jaderných elektráren to znamená pravidelnou desinfekci autobusů, instalaci dávkovačů desinfekce nebo častější desinfekci například snímačů geometrie ruky. Také jsme apelovali na dodavatele, aby přijali stejná pravidla jako my. A samozřejmě budeme dál velmi pečlivě sledovat vývoj a podle toho reagovat,“ zdůraznil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Rodiče pečující o školáky navíc dostali od zaměstnavatele možnost homeoffice, někteří využijí ošetřovné. „Zajištění výroby, ale i zvládnutí odstávky pro další bezpečný provoz je důležité. Naši pracovníci zvládají odstávky během prázdnin a letních dovolených, věřím, že zvládneme i nadcházející složité období,“ řekl Bohdan Zronek.

Začátek odstávky druhého bloku je plánován na polovinu června.

Marek Sviták