Kurátorka Petra Lexová vysvětluje: „Snažili jsme se vytvořit dialog mezi tím, jakým způsobem se tradiční řemeslo nebo folklor uchovává v jižních Čechách v kombinaci s tím, jakým způsobem se odráží v současném designu,“ doplňuje kurátorka. Muzejní vystavení tu nečekejte. Kurátorka hodně pracovala se tradičním materiálem jako je dřevo.I na něm si prohlédnete exponáty z celé republiky i ze Slovenska, včetně jihočeských jako sedlckou krajku, která se v Sedlci vyrábí již od 15. století, či hrdějovickou keramiku. Zajímavostí je např. kolekce oděvní designerky Barbory Procházkové inspirovanou kroji a životním cyklem ženy. Petra Lexová vidí čím dál častější trend čerpání umění v tradici. „Vracíme se ke tradici v reakci na globalizaci. Dostávají se k nám výrobky z celého světa, a tak hledáme své kořeny,“ myslí si. Výstavu poznamenala koronavirová krize, neuskuteční se totiž vernisáž. Dovnitř smí naráz jen deset lidí.

Expozice je součástí víkendových Dnů otevřených ateliérů. Akce, při níž zájemci nahlíží do ateliérů umělců, diskutují s nimi, sledují jejich práci, účastní se workshopů, se koná po celém kraji již po třinácté.

I přes situaci se akce koná. Dopady krize podle organizátorky Moniky Zárybnické však pociťuje „Pár lidí se odhlásilo, zrušili jsme design market,“ přiznává, ale dodává: „Ateliéry by se mohly prolínat celým příštím rokem, co se neuskuteční, hodláme zorganizovat v průběhu roku. Design market třeba před Vánoci nebo na jaře.“ Letos se podle ní účastní kolem stovky výtvarníků, klasických řemeslníků, designérů, šperkařů, architektů včetně nováčků. Koná se i část doprovodného programu, např. komentovaná prohlídka v Alšově jihočeské galerii. „Nebojte se přijít,“ vyzývá Monika Zárybnická.

Kam můžete například zajít?

V Písku se např. podíváte do ateliéru Dáši Švecové, kde se v sobotu od 10 do 17 h koná workshop enkaustiky, v neděli od 10 do 15 h workshop akvarelu. Projít si můžete i Památník Adolfa Heyduka, a to v sobotu od 9 do 17 h, přestávka se koná mezi 12. a 13. h.

V Táboře zve do svých interiérů Divadlo Oskara Nedbala, a to v sobotu od 17 do 19 a v sobotu od 18 do 19 h. Nahlédnout v Táboře můžete oba dny i do Baobab dílny či v sobotu do Galerie U Radnice.

V okrese Český Krumlov zve například do svého ateliéru v Dolním Třeboníně Jan Odvárka. V sobotu od 11 do 17 a v neděli od 14 do 17 h můžete sledovat, jak pracuje s kovem. Přímo v Českém Krumlově pak zve po celý víkend od 13 do 18 h Lucie Lukášková do Klášterního dvora. Sochařskou a keramickou práci Marka Diase uvidíte ve studiu Besednice.

Na Českobudějovicku v Kamenném Újezdu-Opalice bude ukazovat svou techniku podmalby na sklo Jiří Honiss, navštívit ho můžete v neděli od 10 do 17 h. Přímo v Českých Budějovicích předvede své umění intarzie Nella Lariková, a to v sobotu od 10 do 17 h.

Na Strakonicku na hrázi Velkolázského rybníka můžete vidět tvorbu soch z pískovce a dřeva Jitky Křivancové. V Česticích na Strakonicku se zase můžete v neděli podívat do Krušlovského včelína.

Na Jindřichohradecku zavítejte v sobotu i v neděli od 9 do 16 h např. do Městského muzea a galerie Dačice, přestávka bude mezi 12. a 13. h. Zajít můžete i v Jindřichově Hradci do Muzea fotografie a moderních obrazových médií. Přijďte mezi 10. a 17. h, pauza bude od 12.30 do 13 h.

Prachatické muzeum si můžete projít v sobotu od 10 do 17 h, v neděli od 10 do 15 h. Čeká vás zde stálá expozice, nahlédnutí do regionální historie či ukázka práce Jiřího Drhovského ml. Ten mezi 10. a 17 h předvede řezbářské umění a výrobu dřevěných hraček, které přezval po svém otci. Moderní šperky a design budou k vidění v Galerii Neumannka v Prachaticích, a to v sobotu od 10 do 17 h, v neděli od 10 do 13 h. Umělec Vít Vavřinec Pavlík vás přivítá ve svém ateliéru ve Volarech v sobotu od 14 do 18 h.