Zkusil si namalovat květiny nebo jiný motiv mohli zájemci v sobotu 12. října 2019 v novohradské Koželužně. V rámci současné výstavy zde pořádali výtvarnou dílnu pro děti i dospělé a připojili se tak k celorepublikové akci Dny otevřených ateliérů.

"Dnů se účastníme už několik let," zmínila za organizátory Květa Jarolímková, zároveň jedna z vystavujících v aktuální expozici.

"Ústřední motiv jsou květiny," doplnila Květa Jarolímková a připojila motto výstavy:"Až jednou půjdu do kytek". Básnička s tímto názvem také v jednom místě expozice zdůrazňuje, že v přírodním koloběhu "odešlá" květina se v půdě znovu dostane do kořenů. "A míza mne vynese do květů a já svůj další život pokvetu".

V Koželužně nyní jsou práce čtyř autorek, ale každá reprezentuje jinou techniku a styl. Petra Dvořáková Haisová pastel a na svých orazech často má i motivy francouzského venkova, Ludmila Mazancová vystavuje akvarely a olejomalby, Květa Jarolímková akryly a Daniela Roulová Plocková tvoří pastelkami.

Současná výstava je předposlední v roce. A doprovodný program není ojedinělý. "Často pořádáme akce pro dospělé i děti. Každá výstava má svůj doprovodný program pro děti," říká Květa Jarolímková. V Nových Hradech v Koželužně třeba pořádali v létě i sympozium s 11 malíři šesti národností. Výstavy jsou pořádané tak, že některé mají prezentovat regionální umělce, jiné dostávají krajský nebo i širší záběr. Letos mezinárodní u příležitosti výročí města, kdy se sešly práce i od oslovených umělců ze zahraničních "Nových Hradů".

V krásném sobotním odpoledni bylo cílem, aby si každý, kdo něco vytvoří, svou práci odnesl k potěše domů. Na velké slunečnici třeba pracovala Soňa Dvořáková z Římova. "Slunečnice se mi líbí," zdůvodnila výběr motivu, ale připojila, že nejraději maluje zvířata. Anna Hybrantová z Českých Budějovic si zase vybrala ke zobrazení celou kytici ve váze nabídnutou organizátory. A proč? "Protože se mi to líbilo," konstatovala na adresu krásných chryzantém.

Výstavu plnou květů můžete v Koželužně navštívit až do 27. října.

Otevřeno pro zájemce bylo v sobotu také v kovárně před hradem nebo je možné do konce návštěvnické sezóny navštívit i hrad.