Do Boršova přijde sv. Martin už v pátek

České Budějovice – Již je to téměř měsíc, kdy spolu s hlavním trenérem Antonínem Stavjaňou skončil u prvoligového týmu ČEZ Motoru také jeho asistent Martin Štrba (41 let). Po krátkém rozhodování se vrátil ke klubové juniorce, u které pracoval i před svým příchodem do áčka.