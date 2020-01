Ještě ve středu a ve čtvrtek 15. a 16. ledna bude z Mariánského náměstí mizet dočasný divadelní areál Bouda. Ten zrealizovalo Jihočeské divadlo (JD) ke svému stému výročí. Za 42 dní se v něm odehrálo celkem 35 představení a přišlo 8173 diváků. Jihočeské divadlo na putovní scénu zapůjčenou od Divadla bratří Formanů přichystalo čtyři premiéry. Hostovalo zde pět dalších institucí.

JD chtělo touto cestou připomenout potřebu stavby nové divadelní budovy na Mariánském náměstí, o níž se mluví už od 60. let a konečně je naplánovaná realizace. To se podle ředitele JD Lukáše Průdka povedlo. „Neexistuje Budějčák, který by si nevšiml, že tady Bouda je,“ myslí si a uvažuje: „I kdyby se vůči ní někdo vymezil negativně, projel kolem a ptal se, o co jde.“ Dnes si snad prý lidé dokáži představit, že se na Mariánském náměstí dá hrát a trávit čas. Lukáše Průdka těší skutečnost, že z diváků bylo Budějčáků 46 procent a 54 procent jich přijelo odjinud. Zahraničních diváků bylo 80, a to ze Slovenska, Rakouska, Velké Británie, Švédska, Dánska, „Vypovídá to o tom, že skutečně nejsme městské divadlo, ale regionální scéna s přesahem za hranice města i regionu,“ chválí si ředitel. Atraktivita divadelní budovy má navíc potenciál přilákat lidi, potažmo turisty, a stát se významnou aktivitou města.

Návštěvnost 94 procent se podepsala i na hospodaření JD. Průměrná cena vstupenek do Boudy byla o 72 korun vyšší než na jiných českobudějovických scénách. Díky udržení nákladů na předpokládané výši a výnosům ze vstupenek divadlo vrátilo zřizovateli milion korun. Zatímco loni získalo od zřizovatele 110 milionů, letos na celou sezonu zahrnující spoustu aktivit k výročí potřebovalo jen o 700 tisíc více.

Oslavy a sezona však Boudou nekončí, ještě divadlo čeká křest vzpomínkové knihy ke sto letům, mezinárodní spolupráce na opeře Wintonův vlak k výročí úmrtí Nicholase Wintona, premiéra titulu Da Vinci s Jiřím Langmajerem, který bude na otáčivém hledišti režírovat Petr Zelenka. Tam také ve spolupráci s Petrem Formanem uvedou velkolepé výtvarné představení Muž Dvojhvězdy.