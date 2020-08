Michaela Chejn Peřinová odmala ráda tancovala, v minulosti se věnovala orientálnímu tanci tribal fusion a břišním tancům, k burlesce se dostala přes známé. „Asi před deseti lety se v Praze začala tvořit tato scéna a kamarádky se tomu začaly věnovat,“ vypráví žena, která v době, kdy s burleskou začala, již byla zvyklá před lidmi vystupovat. „Lákala mě na tom svoboda sebevyjádření, možnost vzít na sebe jakoukoliv roli, předvést své alterego,“ líčí tanečnice.

Na pódiu se nestydí. Určitou nervozitu pociťuje, ale ta nepochází z nahoty. „Burleska je zaměřena na ženské sebevědomí. Jde o to nebát se ukázat, nepřemýšlet, co tomu řeknou ostatní,“ přibližuje Michaela Chejn Peřinová a dodává: „Boříme mantinely.“ Burlesku totiž může dělat žena s jakoukoliv postavou i bez tanečních zkušeností či vzdělání.

K show patří kvalitní kostýmy zdobené kameny z propracovaných látek, korzety, doplňky a šperky, tudíž nákladné. „Spolupracuji s módními návrhářkami jako třeba se značkou Manon,“ kývne směrem ke kamarádce Tereze Dohnalové, která sama také tancuje a navrhuje kostýmy, oblečení, erotické prádlo, šaty „na rande“ a obléká tanečnice a burlesky. „Starám se o to, aby se měly

z čeho svlékat,“ říká. Podle ní kostým pro burlesku musí zaujmout. „Vždyť je to divadelní kabaretní tanec,“ myslí si návrhářka. Úprava takového oděvu je specifická i kvůli tajným zipům a cvočkům. „Je to skládačka, aby se kostým dal efektně svléct,“ líčí. Každý takový kostým stojí prý desítky tisíc.

Michaela Chejn Peřinová tančí sólově pod uměleckým jménem Yassmine de Mortifére s několika vystoupeními. Příprava jednoho trvá měsíce. Vystupovala i jako těhotná, na pódiu stála už tři týdny po porodu. Všimla si, že na burlesku chodí hlavně ženy. „Muži chtějí nahotu, ale ženy obdivují vizuální celek,“ tvrdí .

Svou práci obě ženy z Budějc představí v krajské metropoli. Tento tanec je známý hlavně v Praze a v Brně, nyní ho přiváží i do dalších měst. Do budoucna by tu obě dámy chtěly takové večery pořádat pravidelně. Uvažují i o kurzu burlesque v Českých Budějovicích.