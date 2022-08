Do ulic a na stadion vyjde několik stovek policistů, kteří budou dohlížet na dodržování pořádku.

Do nedělního zápasu se Spartou, po výhře 2:0 na hřišti Pardubic, půjdou Jihočeši jistě dobře naladěni. „Konečně jsme vyhráli venku a shodili jsme tak ze sebe ten balvan, co nás tak dlouho tížil. S těmi třemi body se nám proti tak silnému soupeři určitě bude hrát líp,“ pochvaloval si trenér Dynama Jozef Weber. Dodává ale, že zatímco Dynamo vstoupilo do sezony výhrou s Pardubicemi venku, Sparta v prvním kole doma padla 1:2 s Libercem. „Tím víc bude Sparta tady chtít uspět,“ vraštil čelo trenér Dynama.

První ligový šlágr je tady, v neděli Dynamo – Sparta!