Také do jihočeské metropole bude díky spolupráci Českých drah a skautů přivezeno Betlémské světlo. Do České republiky se dostalo prostřednictvím skautů z Brna a nyní se postupně šíří republikou. Na českobudějovickém nádraží si místní skauti rozžehnou knot od přivezeného světla v sobotu 17. prosince 2022 krátce před polednem. „Potom ho budeme uchovávat do 22. prosince, kdy budeme světlo nabízet veřejnosti na Piaristickém náměstí od 17 do 19 hodin,“ uvedl za pořadatele Pavel Dvořák. Skauti čekají, že by mohly přijít dvě či tři stovky lidí. Zájemci si ale musejí přinést k zapálení vlastní svíčky nebo petrolejky.