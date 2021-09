Kolony automobilů v ranní špičce, věc o prázdninách spíše výjimečná, se od začátku školního roku opět vrátila do jihočeské metropole.

Ve čtvrtek 2. září kolem 8. hodiny byl třeba opět "dlouhý" průjezd z Dlouhé luky směrem na Český Krumlov, fronta se stála také při cestě ze sídlišť v Husově třídě směrem na Dlouhý most. Ztížený průjezd na Český Krumlov spolehlivě "zatarasil" i část ulice Na Sadech a navazující Husovu třídu směrem z města.

Policie měla na důležitých tazích nahlášenu v 6.10 nehodu mezi Boršovem nad Vltavou a Planou (Tah na Český Krumlov). Podle policejního mluvčího Milana Bajcury se bouralo také u Nové Vsi na tahu mezi jihočeskou metropolí a Trhovými Sviny.

Kolony se ale nemusely týkat celého města. Například Pražská třída u IGY byla ve čtvrtek kolem osmé ráno téměř prázdná.

Obecně ale provoz zhoustl zřejmě spíše v souvislosti s koncem prázdnin a s několika uzavírkami, třeba Dobrovodské ulice a Plavské ulice. Tyto tahy citelně chybí. Například podle dopravních modelů má kvůli uzavírce Dobrovodské (začala kvůli stavbě D3 dne 25. srpna a potrvá rok) zatížení Ledenické stoupnout zhruba o polovinu. Lidickou a zprostředkovaně i příjezd od Českého Krumlova zase ovlivňuje uzavírka Plavské ulice (akce města a Jihočeského kraje začala před prázdninami a má skončit v prosinci). Řidičům tak ubývá šancí, kudy se dostat do města. Navíc se 1. září k častější frekvenci jízd vrátila i městská hromadná nebo veřejná linková autobusová doprava.

Těsně před prázdninami naštěstí skončila částečná uzavírka pro ŘSD kvůli pracím na mostu na křižovatce Nádražní a ulice Generála Píky.

V horizontu několika let by mohl alespoň částečné zlepšení přinést parkovací dům u Sportovní haly plánovaný městem. Bohužel se již dlouhé roky nedaří vybudovat skutečně funkční systém integrované veřejné dopravy v nejbližším okruhu kolem jihočeské metropole, přestože záměr existuje nejméně deset let. V Českých Budějovicích se ale postupně rozšiřuje systém preferenčních pruhů pro MHD, který ji má učinit atraktivnější pro veřejnost a tím částečně ulevit přetíženým komunikacím.