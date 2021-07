Po 45 letech se na holašovickou náves vrátí opera Prodaná nevěsta. Jihočeské divadlo v pátek a v sobotu (1. a 17. července 2021) chystá ve spolupráci s obcí Jankov představení pod širým nebem. Historie se ale úplně opakovat nebude. Minule zněly árie mezi statky jihočeské vesnice pro filmové kamery. Tentokrát se počítá s pěti sty diváků.

"Pomáháme s organizací," říká Jan Jílek, starosta Jankova, pod který Holašovice patří. Podle Jany Mazurové, šéfky marketingu Jihočeského divadla, jehož operní soubor předvede dílo Bedřicha Smetany, se počítá s více než pěti sty diváků. V úterý dopoledne zbývalo ještě na páteční představení necelých 100 a na sobotní asi 200 vstupenek v ceně 700 korun. "Pokud nějaké vstupenky zůstanou, budou v prodeji i na místě," uvedla Jana Mazurová.

Pro Holašovice ale kulturní akce v nejbližších dnech neskončí zmíněnou operou. Když se letos plánoval program na léto ve vesnici ze seznamu UNESCO, tak se ještě počítalo s tradičními Selskými slavnostmi a Prodanou nevěstou. "Řešili jsme to už v zimě," upozorňuje Jan Jílek. Protože ale vládla velká nejistota ohledně hygienických opatření kvůli koronaviru, tak v obci podle Jana Jílka na letošek Selské slavnosti "odpískali". "Museli jsme to rozhodnout do konce dubna," pojmenovává Jan Jílek hlavní důvod.

Objevila se ale myšlenka, doplnit kulturní program ještě něčím dalším. A zároveň se naskytla možnost využít plánu kapely Jižani, vystupovat v regionu s programem Letní dechovkové léto. Zapojeny do něj mají být i další kapely. Podle Jana Jílka to bude zkouška, jestli by se tímto způsobem daly do budoucna doplnit Selské slavnosti. Akce se uskuteční příští pátek 23. července. "Vybrali jsme záměrně pracovní den," říká Jan Jílek a doplňuje, že vystoupí třeba i Babouci nebo Doubravanka, celkem pět souborů. "Když by se to povedlo, stalby se den s dechovkou tradicí na jeden den Selských slavností. Je to možnost, jak slavnosti oživit. Bylo by to takové entrée ve čtvrtek a od pátku by se konaly klasické slavnosti," vysvětluje Jan Jílek.