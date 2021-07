Netradiční představení pro veřejnost umělci hráli ještě v pátek. Jak uvedla Eva Marečková z marketingového oddělení Jihočeského divadla, bylo téměř vyprodáno. „Na druhé představení v sobotu ještě nějaké vstupenky máme,“ zmínila pro případné zájemce.

Náročnost zpracování i nazkoušení komické opery s obsazením více jak 150 osob přiblížil režisér Tomáš Ondřej Pilař. „Nacházíme se uprostřed návsi Holašovic, což je vesnice, která současnou podobu získala v 60. letech 19. století. To je přesně období, kdy Bedřich Smetana napsal svou operu Prodaná nevěsta,“ uvedl režisér s tím, že tak zpracování dostává autentickou podobu.

Jediné místo ve vesmíru

V Holašovicích se natáčely tři filmy:

• Národní klenoty: Holašovice - odkaz středověku (2012)

• Babovřesky 3 (2015)

• Prodaná nevěsta (1975)

Český hudební skladatel období romantismu tímto dílem chtěl vyjádřit radost po návratu z ciziny. „Je to takové vyjádření lásky k lidovému prostředí. Neexistuje jiné místo ve vesmíru, které by se k Prodané nevěstě více hodilo,“ podotkl Tomáš Ondřej Pilař.

Celý příběh se rozehrává v originálních krojích nebo jejich replikách. „Všechno přesně zapadá do kontextu. Našim cílem je vytvořit iluzi, že se diváci opravdu ocitli v roce 1860, a že ten příběh prožívají společně s figurami,“ popsal umělecký šéf opery Jihočeského divadla. Kroje pro množství umělců si zapůjčili z různých zdrojů a upravili na míru hercům. „Jde konkrétně o různé druhy krojů z jižních i západních Čech, chtěl jsem mít ve zpracování tzv. holubičky, které jsou součástí plzeňského kroje,“ konstatoval Pilař.

Prodaná nevěsta je komická opera o třech dějstvích Bedřicha Smetany na libreto Karla Sabiny. Bedřich Smetana ji napsal v letech 1863–1866, premiéru měla 30. května 1866 v Prozatímním divadle v Praze. Zásluhou Emmy Destinnové byla v roce 1909 opera uvedena v Metropolitní opeře v New Yorku.

Opera se odehrává všude kolem diváků. „Vystupuje v ní velký sbor, balet, dětský sbor, orchestr a mnoho sólistů,“ upřesnil s tím, že celkem jde o 150 účinkujících. Představení se připravovalo intenzivně asi rok a jeho exkluzivita spočívala jen ve dvou reprízách pro veřejnost. „Zkoušky se konaly v průběhu posledních měsíců, na místě se do velké mozaiky vše poskládalo potom během dvou dnů,“ vysvětlil Tomáš Ondřej Pilař.

Pestrý příběh ze života

Finále podle něj bylo velmi náročné a intenzivní. „Pevně věříme, že se umoudří i počasí,“ přál si ve čtvrtek na generálce. Prodaná nevěsta je velká tříaktová opera o délce tři hodiny. „Opera samotná je zajímavá v tom, že je obrovsky pestrá, zachycuje příběh, který prochází lidovým životem na vesnici, prolíná se tanečními, romantickými, dramatickými a velkými sborovými scénami. Nechybí ani konflikty. Je to takový návrat k životu našich předků,“ poznamenal režisér.

Práce s dětmi Pilaře baví. „To je ta největší radost. Naopak nejtěžší je na všem příprava. Všechno je nutné si dopředu představit, než se to začne chystat, musí se vychytat rizika a možné chyby, které by mohly nastat,“ naznačil Pilař s tím, že je to práce měsíce dopředu.

Prodaná nevěsta se i dle vyjádření Evy Marečkové z marketingu Jihočeského divadla do Holašovic vrací s plnou parádou. „Za spolupráce místních a velké podpory starosty Jana Jílka, jsme moc rádi, že nám umožnili využít prostor a nabídnout operu lidem v tak krásném prostředí,“ zhodnotila.

Splnil se mu sen

Starostovi se splnil dětský sen. „Když se u nás před lety natáčelo, běhal jsem tu jako kompars za těmi vozy,“ smál se Jan Jílek. „Je to můj splněný sen, za to moc děkuji. Jeden a půl dne jsem sledoval a účastnil se stavění scény, je to obrovský kus práce. Uznání si tak zaslouží i stavěči, osvětlovači a zvukaři,“ pochválil přípravný tým starosta.

Zdroj: Archiv Jihočeské divadloTomáš Ondřej Pilař je český operní režisér a jevištní výtvarník. Od roku 2014 byl šéfem plzeňské opery. Mezi jeho více než 60 vlastních inscenací se řadí i Carmen a La Gioconda v Janáčkově divadle v Brně, Lucia di Lammermoor v italském Chieti, Traviatta a Tosca v San Remu, Rusalka v Jekatěrinburgu, Honeggerova Jana z Arku na hranici, Mascagniho Iris, Čajkovského Evžen Oněgin v Plzni, či Monteverdiho Orfeo v Markraběcím divadle v Bayreuthu. Věnuje se přednáškové činnosti na mezinárodní úrovni, je autorem režií mnoha open-air a site specific představení. Jeho inscenace jsou charakteristické dominantní vizuální složkou, detailní prací se světlem, temporytmem a spirituálním zaměřením. Časopis Forbes jej vyhodnotil jako jednoho z 30 pod 30, je držitelem stipendia Bayreuther Festspiele, kulturní ceny města Plzně a získal první místo kostýmní soutěže Mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno 2014. Od roku 2020 je šéfem opery Jihočeského divadla. Zdroj: Jihočeské divadlo