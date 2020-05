Předpokládám, že nocovat na restaurační zahrádce nechtěl. A tak teprve v pondělí, kdy hospody otevřely i vnitřní prostory, měl příležitost svému slibu dostát.

Do takového extrému to hnát nemusíme, ale na oběd nebo aspoň pivo bychom měli do „své“ hospody vyrazit všichni. Podpořit svého hostinského a hlavně přispět k návratu do normálu se vším všudy.

Co říkáte? martin.troster@denik.cz