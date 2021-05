Do jazzového hudebního nebe odešla ve středu 12. května legenda, bubeník a pedagog Ivan Smažík. Bylo mu 76 let. Táborský rodák hrával v popové kapele s Helenou Vondráčkovou, jeho hvězdné místo ale bylo zejména v jazzových a swingových sestavách s kytaristou Rudolfem Daškem, basisty Georgem Mrázem, Luďkem Hulanem i Petrem Kořínkem, pianisty Emilem Viklickým, Janem Hammerem či Karlem Růžičkou, Stivínovým Jazz Q, Big Bandem Českého rozhlasu a mnohými dalšími. Neopominutelná je formace Strýci. Učil bicí nástroje na pražské HAMU i na Konzervatoři Jaroslava Ježka.

Do hudebního nebe odešla hrát další legenda, bubeník Ivan Smažík. | Foto: David Peltán

"Ivan nebyl typ člověka, který by toho moc namluvil, ale měl geniální smysl pro humor a kdykoliv něco v dobrém rozmaru pronesl, byla to pecka k popukání. Byl dobrým kamarádem nám všem a bude nám moc scházet. Nejen jako muzikant, ale i jako člověk. Mně osobně zůstane navždy v paměti jedna věc: poslední dva nebo tři roky jsme se pravidelně scházeli u mě doma, kde se smí kouřit, usrkávali červené víno, poslouchali jazz a komunikovali o všem možném. Ale to bylo spojeno s určitým obřadem. Zazvonil telefon, volal Ivan: „tak Karlouši, jak to vidíš?“ To v překladu znamená – mohu zajít? „Vidím to dobře, Ivouši.“ „Tak já jsem tam za chvíli.“ Byly to obvykle čtvrtky. Ivan zemřel ve středu. Ten dnešní čtvrtek pro mě bude Blues kousek nad žaludkem," vzpomíná spoluhráč, kamarád Karel Kobližka. S Ivanem se znal již od 60. let, kdy s jeho dvěma bratry a sestrou působil v úspěšné táborské swingové kapele Studio T.