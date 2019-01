České Budějovice - Necelých šest milionů zákazníků, v přepočtu tedy zhruba polovina obyvatel Česka, zavítalo vloni do českobudějovického IGY Centra. To je v patnáctileté historii IGY rekord.

IGY Centrum v Českých Budějovicích. | Foto: archiv IGY

Všichni lidé, kteří do IGY v roce 2018 přišli, by podle marketingové manažerky centra Pavlíny Jandové stopadesátkrát zaplnili českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. „Nebo pokud by se postavili fronty, dosáhla by od našeho IGY přes celou západní Evropu až k nejzápadnějšímu místu v Portugalsku,“ doplnila Pavlína Jandová.

Nejvíce, třicet tisíc návštěvníků, přišlo 20. prosince. Vysokou návštěvnost zaznamenalo IGY i během svátku svatého Valentýna, dále během otevření jedné z modernizovaných prodejen s oblečením na začátku dubna, ale i na konci a začátku školního roku. Návštěvnost narostla také v den konání zářijového Kabelkového veletrhu Deníku nebo při slevové akci Black Friday.

"Nejsilnějšími měsíci byly listopad a prosinec, a to samozřejmě kvůli předvánočním nákupům, ale i díky originální vánoční výzdobě, která lákala sama o sobě,“ řekla Pavlína Jandová.

K vysoké návštěvnosti největšího nákupního centra na jihu Čech přispělo také multikino CineStar, které je součástí IGY. Diváci měli především zájem o zhlédnutí Bohemian Rhapsody a zaujal je i český film Po čem muži touží.

V největším obchodním centru v kraji je v současnosti 120 obchodů a značek, restaurace a kavárny, dětský koutek, parkoviště pro 700 aut a pracuje tam více než 800 osob.

„I letos budeme pokračovat ve zlepšování služeb pro návštěvníky centra. Vedle pestré nabídky obchodů a značek neustále pracujeme na zvyšování komfortu. Chceme, aby pro ně byla návštěva IGY ve všech ohledech příjemným zážitkem,“ doplnila Pavlína Jandová.